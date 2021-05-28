В июне Украина может остаться без белорусского бензина А-95

Белорусская нефтяная компания не подтвердила поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что в июне поставок бензина марки А-95 не будет совсем, в то время как А-92 будет поставлен в полном объеме. При этом причины такого решения неизвестны.

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Издание также сообщает, что украинские поставщики продолжают переговоры с БНК, и в случае полного отказа от своих контрактных обязательств по репутации надежного поставщика БНК будет нанесен сокрушительный удар.

При этом в консалтинговой группе "А-95" отмечают, что в случае прекращения поставок бензина А-95 из Беларуси на рынке может образоваться дефицит. По данным группы, среднемесячные поставки белорусского А-95 в 2021 году равнялись 55 тыс. т, что составляет около 50% рынка этой марки.

В свою очередь издание LIGA.net сообщает, что в отделе продаж БНК-Украина опровергли информацию об остановке продаж бензина по долгосрочным договорам, отметив что остановлены спотовые продажи.

Однако данную информацию подтвердили изданию другие источники на рынке.

В Нефтегазовой ассоциации Украины в ответ на запрос Delo.ua сообщили, что на сегодняшний день вопрос по поставкам бензина А-95 из Беларуси действительно открыт. При этом в ассоциации отметили, что ситуация не является критичной.

"Рынок моторных топлив Украины достаточно диверсифицирован. В случае уменьшения объемов или паузы в поставках из Белоруссии трейдеры закупят бензин А-95 из других источников", — сообщили в НАУ.

В свою очередь в ответ на информацию по прекращению поставок бензина из Беларуси в компании "Укртатнафта" заявили, что в таком случае готовы полностью покрыть дефицит топлива на украинском рынке.

"С учетом возможности увеличить переработку на ПАО "Укртатнафта" почти вдвое, дефицита бензинов на рынке не возникнет. Кроме того, увеличение производства бензинов в Украине приведет к соответствующему увеличению производства дизельного топлива и сжиженного газа", — заявили в компании.

Напомним, Кабинет министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо и ограничил максимальную цену уровнем 30,22 грн за литр для бензинов и 27,89 грн за литр для дизельного топлива.

После этого 17 мая цены на АЗС резко снизились. В то же время сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Вскоре азербайджанская сеть АЗС SOCAR также перестала продавать премиальное топливо.

Однако 17 мая Минэкономики заявило, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

Часть сетей АЗС возобновили продажу премиального топлива после разъяснения Минэкономики, что предельная торговая надбавка не касается брендовых бензинов и дизтоплива.