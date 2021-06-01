Беларусь прорабатывает с РФ возможность полетов "Белавиа" в Крым

Белорусское государство окажет всевозможную поддержку национальной авиакомпании "Белавиа", а также проработает с Россией вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Об этом рассказал Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам сотрудничества с РФ 1 июня, передает БЕЛТА.

По его словам, сейчас Беларусь и Россия прорабатывают открытие новых рейсов "Белавиа". Ожидается, что авиакомпания станет осуществлять не только больше рейсов в Москву и Санкт-Петербург, но станет летать и в другие города России, в том числе на курорты.

"Учитывая, что у нас есть базы отдыха на Черном море, в районе Сочи и Туапсе, я попросил, чтобы Россия изучила вопрос перелета "Белавиа" в Сочи, Краснодарский край и Казань. Еще несколько городов были обозначены. Должен сказать, что никакого отторжения, несмотря на пандемию... со стороны Путина не было", — отметил Лукашенко.

Он отметил, что главное в сложившейся ситуации — дать работу пилотам госкомпании и задействовать самолеты, которые "с таким трудом в непростое время закупали".

"Я обещал, что "Белавиа" мы в беде не бросим. Чего бы нам ни стоило, дело нашей чести — поддержать по всем направлениям. Поэтому, министр иностранных дел, министр транспорта, надо организоваться и реализовать наши договоренности как можно раньше, чтобы коллектив "Белавиа" — почти 2 тысячи человек — имел работу и был уверен, что государство их не бросит. Они пострадали ни за что", — считает Лукашенко.

В то же время он заявил, что с Россией прорабатывается и вопрос об открытии авиарейсов в Крым, соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам.

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы [ездили] через Украину — кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете... Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают. Я думаю, тут не будет проблем", — сказал Лукашенко.

По его выражению, даже после закрытия украинского неба остаются "и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым".

"Что касается Крыма, вы заметьте: я сказал, что мы проработаем этот вопрос. Но мы не можем запретить лететь в Крым через Украину. Это же не мы инициаторы. Я задал вопрос Порошенко, еще он был президентом: "А как мне теперь в Крым попасть?" — "Не вопрос. Я тебя прошу: только через Украину". Я говорю: "Понял". Сегодня я бы хотел задать вопрос Зеленскому: а при желании полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию", — сказал Лукашенко.

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По его словам, в вопросе действий в сложившейся ситуации он "абсолютно свободен и не переживает".

"Они устроили эту канитель, эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладки, как и со всех остальных белорусов", — добавил Лукашенко.

Напомним, что двумя днями ранее гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец заявил, что для начала полетов компании в Крым должно быть принято политическое решение о признании Беларусью Крыма частью России, и если оно будет принято, тогда перевозчик "посмотрит".