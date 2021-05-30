"Белавиа" не будет летать в Крым, пока власти Беларуси не признают полуостров частью РФ

Белорусская авиакомпания "Белавиа" не будет летать в Крым, за исключением, если будет "политическое признание Крыма как части России".

Об этом заявил руководитель авиаперевозчика Игорь Чергинец в эфире одного из пропагандистских YouTube-каналов Кремля.

По его словам, есть еще коммерческий вопрос. До оккупации Крыма Россией компания осуществляла рейсы туда с перерывами.

"То летали, то не летали. То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли — мы не летаем. Снизили — летаем", — рассказал Чергинец.

Напомним, Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.

В свою очередь авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину до 25 августа 2021 года.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска был экстренно посажен самолет Ryanair рейса Афины-Вильнюс. Позже стало известно о том, что на борту самолета находится оппозиционный журналист Роман Протасевич, его задержали. Информацию о задержании Протасевича подтвердили в МВД Беларуси. На родине журналист является подозреваемым по статье 293 Уголовного кодекса Беларуси, ему может грозить смертная казнь.

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В ЕС выступили с первым официальным заявлением после того, что произошло. Там убеждены, что самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за действий белорусского военного самолета.

Ряд стран запретили национальным авиакомпаниям летать над Беларусью, это рекомендовал и Евросовет.

В Офисе президента Украины заявили о том, что вынужденная посадка в Беларуси самолета Ryanair рейсом Афины-Вильнюс является прямым проявлением международного терроризма.