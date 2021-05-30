Путин на встрече с Лукашенко пообещал ему второй транш на $500 млн

В ходе встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко стороны договорились о втором транше на $500 млн.

Ожидается, что Москва перечислит деньги в ближайшее время, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

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По его словам, транш на $500 млн обсуждался на переговорах 29 мая.

"Это второй транш. Он ранее был анонсирован до всех историй с самолетом", — отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что, как и планировалось, транш должен быть переведен до конца июня.

"Для этого не остается никаких препятствий", — добавил спикер Путина.

Указано, что речь идет о российском кредите, соглашение о котором Москва и Минск подписали в 2020 году. На фоне протестов после выборов президента Беларуси Лукашенко договорился, что Россия в "этот сложный момент" профинансирует соседа на $1,5 млрд. Также сообщалось, что Кремль якобы не выдвигал никаких политических условий.

Как сообщалось, 9 мая 2021 года президент России Владимир Путин провел очередные переговоры с белорусским главой Александром Лукашенко. В беседе они затронули планы Украины по интеграции в НАТО.

Напомним, Александр Лукашенко 9 мая подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", предусматривающий, что в случае его насильственной гибели фактическая власть в стране перейдет Совету безопасности во главе с премьер-министром.