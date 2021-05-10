Путин и Лукашенко обсудили планы Украины по интеграции в НАТО

Президент России Владимир Путин провел очередные переговоры с белорусским главой Александром Лукашенко.

В беседе они затронули планы Украины по интеграции в НАТО, сообщает "БелТА".

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Указано, что Лукашенко и Путин обсудили график совместных мероприятий, а также ситуацию в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Президенты коснулись ситуации в Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО", — говорится в сообщении.

При этом главы России и Беларуси договорились в ближайшее время снова встретиться и обсудить проблемы, которые стоят перед странами.

Ранее замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква предположил, что Киев могут пригласить на июньский саммит НАТО. Украинская сторона ожидает, что на нем ей предложат План действий по членству в НАТО.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает возможным вступление Украины в НАТО. По его словам, это требует времени, но не является фантазией. Он также напомнил, что в начале 1990-х Россия была против вступления стран Балтии в НАТО, но они все равно стали частью Альянса.

Напомним, Александр Лукашенко 9 мая подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", предусматривающий, что в случае его насильственной гибели фактическая власть в стране перейдет Совету безопасности во главе с премьер-министром.