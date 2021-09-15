В Днепре взорвали автомобиль: погибли два человека (ФОТО, ВИДЕО)

15 сентября около 9:00 в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого в одном из автомобилей раздался взрыв.

Как сообщает полиция Днепропетровской области, в результате взрыва в автомобиле Nissan Primera погибли два человека, которые находились внутри авто.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар примерно в 09:25. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По информации издания "Информатор", один из погибших был членом общественной организации "Украинский легион".

Ранее сообщалось, что 24 декабря прошлого года задержали 31-летнего лидера организованной преступной группы, причастной к ряду разбойных нападений на домовладения и фермерские хозяйства как в Днепропетровской области, так и за ее пределами, совершенные в течение последних двух лет.

Напомним, в ноябре 2020 года в Харькове на территории авторынка "Барабашово" по проспекту Юбилейному произошел взрыв.

Ранее в Днепре взорвалась машина, в результате чего погиб 71-летний мужчина.