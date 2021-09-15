Происшествия 1 час назад

В Днепре взорвали автомобиль: погибли два человека (ФОТО, ВИДЕО)

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории

Фото: пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области Фото: пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области
Фото: пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

15 сентября около 9:00 в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого в одном из автомобилей раздался взрыв.

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Как сообщает полиция Днепропетровской области, в результате взрыва в автомобиле Nissan Primera погибли два человека, которые находились внутри авто.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар примерно в 09:25. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По информации издания "Информатор", один из погибших был членом общественной организации "Украинский легион".

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Ранее сообщалось, что 24 декабря прошлого года задержали 31-летнего лидера организованной преступной группы, причастной к ряду разбойных нападений на домовладения и фермерские хозяйства как в Днепропетровской области, так и за ее пределами, совершенные в течение последних двух лет. 

Напомним, в ноябре 2020 года в Харькове на территории авторынка "Барабашово" по проспекту Юбилейному произошел взрыв.

Ранее в Днепре взорвалась машина, в результате чего погиб 71-летний мужчина.

 

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