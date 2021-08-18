Общество 1 час назад

В Киеве на улице застрелили человека

На место выехали руководители городского и районного управлений полиции, опрашиваются свидетели

Фото: ГУ НП в Киеве Фото: ГУ НП в Киеве
Фото: ГУ НП в Киеве

Неизвестные 18 августа убили мужчину на улице Новаторов в Днепровском районе Киева. Об этом сообщает Главное управление полиции в столице.

Отмечается, что около 11:30 по номеру 102 позвонил мужчина с сообщением о том, что на указанной улице неизвестные избили и выстрелили в прохожего. По адресу немедленно выехали руководители Главного и районного управлений полиции, следственно-оперативная группа, оперативные работники, кинологи и врачи.

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По прибытии правоохранители начали осмотр территории, опрос заявителя и свидетелей происшествия. Также на месте полицейские обнаружили тело погибшего с травмами головы и туловища, вероятно, огнестрельными.

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Предварительно установлено, что на потерпевшего совершили нападение неизвестные, избили и выстрелили в его сторону, после чего скрылись.

Сотрудники полиции продолжают работать на месте и собирать информацию, которая поможет установить обстоятельства и лиц, причастных к преступлению. Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции. Продолжается проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.

Напомним также, что 3 августа человека посреди жилого района застрелили в Одессе. Им оказался мелкий предприниматель азербайджанского происхождения Лачин Мамедов 1996 года рождения. В убийстве, как сообщало издание "Думская", заподозрили членов преступной группировки Садика Мирзоева, находящегося сейчас в одесском СИЗО.

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