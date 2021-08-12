Прокуратура просит дать пособникам убийцы Вороненкова по 12 лет тюрьмы

Шевченковский райсуд Киева 11 августа завершил ознакомление с доказательствами по делу об убийстве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, рассмотрение дела в отношении двух лиц по обвинению в пособничестве в убийстве Вороненкова перешло к стадии судебных прений.

Так, прокурор попросил суд признать обвиняемых виновными в пособничестве в убийстве из корыстных побуждений группой лиц, совершенном по заказу (часть 5 статьи 27, пункты 6, 11 и 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса), и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому.

Кроме того, обвинение просит признать одного из обвиняемых также виновным в незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 263 УК), назначив ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

На следующем заседании суд планирует заслушать сторону защиты.

Напомним, Вороненков был застрелен 23 марта 2017 года в центре Киева на углу бульвара Шевченко и улицы Пушкинской. Непосредственный исполнитель убийства Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и вскоре скончался в больнице.

Летом 2017 года были задержаны двое подозреваемых — Александр Лось, осуществлявший наблюдение за потерпевшим, а также водитель автомобиля Daewoo Lanos, подвозившего киллера к месту преступления, Ярослав Тарасенко.

Досудебное расследование по делу об убийстве Вороненкова завершилось в мае 2018 года, о подозрении было объявлено организатору и пятерым соучастникам преступления. Летом 2018 года обвинительный акт был направлен в Шевченковский райсуд Киева. 7 августа 2018 года суд решил, что дело будет рассматриваться в открытом режиме судом присяжных. 18 октября того же года суд начал рассмотрение обвинения Тарасенко и Лося в соучастии в убийстве Вороненкова по существу.

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