Кто стоит за покушением — не знаю, — Зеленский прокомментировал нападение на Шефира

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео, в котором сообщил, что не знает, кто стоит за этим нападением, но кто бы это ни был, они проявили слабость.

"Я не знаю, кто стоит за этим. Пока не знаю. Какие бы это ни были силы — внутренние или внешние, я их силами не считаю. Потому что передавать мне привет выстрелами из леса в авто моего друга — это слабость. А вот мой ответ будет сильным", — заявил Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, на месте нападения сейчас работают правоохранительные органы и введен план перехвата, а произошедшее квалифицируется как покушение на убийство. Сам он планирует возвращаться в Киев сразу же после выступления на Ассамблее ООН.

"Это покушение не только на моего помощника, но и на моего близкого друга. Но на тот курс, который выбрали я и моя команда. На изменения и детенизацию нашей экономики, на борьбу с криминалитетом и крупными влиятельными финансовыми группами это все равно никак не влияет. Даже наоборот", — заявил президент.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил три возможные версии нападения: российский след, уголовные авторитеты и финансово- промышленные группы.

Напомним, в 10:00 в среду, 22 сентября, вблизи поселка Лесники (Киевская область) был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. Всего в автомобиль было выпущено около 10 пуль. В результате инцидента тяжело ранен водитель политика.

Как уточнил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook, выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По факту покушения на Шефира правоохранители начали уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова





