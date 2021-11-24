Ломбарды приносят экс-спикеру Разумкову до $3 млн в год — СМИ

Из-за помощников и доверенных лиц экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков владеет прибыльным ломбардным бизнесом, который приносит от 2,5 до 3 млн долларов в год. Об этом рассказали журналисты ISLND TV .

Как говорится в сюжете, Дмитрий Разумков отрицает свою причастность к ломбардному бизнесу. Официально ломбарды сети «ПРО100КРЕДИТ» в 2020 году были переоформлены на помощников Разумкова в Верховной Раде Юлию Овдий и Дмитрия Тележинского.

«Этот бизнес был давно, он очень маленький. На сегодняшний день его у моей семьи нет. Ни у меня, ни у жены», — уверял Разумков.

Помощник экс-спикера Тележинский ранее баллотировался в столичный горсовет от «Оппозиционного блока», а в 2019 году заменил Разумкова в должности руководителя Украинской политконсалтинговой группы, когда тот пришел к власти, отмечается в материале.

Еще две компании, которые журналисты связывают с Разумковым, "Бизнесинвестстрой" и "Интеринвест XXI века", владеющие ломбардами "ПРО100КРЕДИТ", также оформили на Тележинского в мае прошлого года. Кроме Тележинского бенефициаром бизнеса является и супруга Разумкова Юлия Чайка.

"ПРО100КРЕДИТ" не раз фигурировал в уголовных производствах, отмечается в телесюжете. К примеру, в 2015 году в Киеве судили мошенника, который сдал в “ПРО100КРЕДИТ” краденый планшет и получил кредит за гаджет.

"Представители ломбарда даже не пытались помочь пострадавшей стороне. В том же году в один из ломбардов "ПРО100КРЕДИТ" мошенник сдал краденый мобильный телефон", — отмечают журналисты.

Конечно же, лишь малая доля клиентов ломбардов злоумышленники. Их услугами пользуются обычные украинцы, оказавшиеся в тяжелом материальном положении. Каждый четвертый кредит берут в ломбардах: только за последний год украинцы заняли через эти учреждения 8 млрд грн. По оценке журналистов, "ПРО100КРЕДИТ" забирает 2/3 от стоимости вещей.

«Но все это точно никогда не беспокоило г-на Разумкова и не мешало ему зарабатывать на обедневших украинцах десятки миллионов”, — отмечают журналисты.