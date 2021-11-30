За подготовкой госпереворота в Украине стоит Россия — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за попыткой государственного переворота в Украине "абсолютно точно" стоит Россия. По его словам, РФ так или иначе участвовала в его подготовке с целью свержения прозападного правительства в Украине.

Об этом глава украинского правительства рассказал в интервью для издания Reuters.

"У нас есть секретные данные, которые доказывают эти намерения (организовать государственный переворот — Delo.ua)", — сказал Шмыгаль

На вопрос, стоит ли за этим Россия, он ответил: "Совершенно верно". Премьер-министр отметил, что наращивание российской военной мощи на границе с Украиной — часть более масштабных планов России по ослаблению стремления Украины к присоединению к Европейскому союзу.

Шмыгаль сообщил, что, по информации украинской разведки, "внешние сил" пытаются повлиять на политическую оппозицию внутри страны, чтобы спровоцировать митинги и государственный переворот.

При этом он подчеркнул, что в украинском обществе нет революционных настроений. Поэтому Служба безопасности Украины проводит специальное расследование, чтобы выяснить, кто и как хотел дестабилизировать ситуацию в стране.

Таким образом Шмыгаль подтвердил слова президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявил, что окружение олигарха Рината Ахметова готовило государственный переворот в Украине.

Ахметова полностью отрицает свою причастность к планам захватить власть и уверяет, что его позиция была и будет однозначной — независимая демократическая и цельная Украина с Крымом и Донбассом.

При этом СБУ действительно начала расследовать подготовку госпереворота в Украине, о которой заявил Зеленский. Но пока следствие не раскрывает никаких подробностей.

Тем временем патрульная полиция Киева сообщила, что 1 декабря ( на эту дату планировали госпереворот, по словам Зеленского) в столице перекроют центральные улицы из-за митинга.

Заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что, по информации правоохранительных органов,1 декабря проведут проплаченный митинг возле здания Верховной Рады. По словам Корниенко, митингующим заплатят по 1 тысяче грн за участие в протесте.