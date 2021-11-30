- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В Киеве 1 декабря перекроют центральные улицы из-за митинга (КАРТА)
В Киеве 1 декабря пройдет митинг, из-за которого перекроют части центральных улиц столицы. Движение будет ограничено на Крещатике и правительственном квартале.
Об этом 30 ноября сообщила патрульная полиция Киева. Правоохранители просят водителей обратить внимание, что возможно будет ограничено движение на следующих улицах:
- на улице Крещатик;
- на улице Михайловской;
- на улице Шелковичной;
- на улице Лютеранской;
- на улице Круглоуниверситетской;
- на улице Архитектора Городецкого;
- на улице Заньковецкой;
- на улице Садовой;
- на улице Институтской;
- на улицеЛипской.
"Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения", — обратились в полиции к киевлянам и гостям города.
Как сообщает КП "Киевпасстранс", в центральной части города 1 декабря из-за митинга возможны изменения в работе троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 и автобусов маршрутов №№ 24, 55, 62, 114.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напоминаем, что как раз на 1 декабря в Украине планировали провести государственный переворот, о котором заявил президент Владимир Зеленский.
По информации, которой владеет президент, окружение олигарха Рината Ахметова готовило захват государственной власти Украины.
Но, по словам Ахметова, слова Зеленского — ложь. Олигарха возмутило, что президент распространил эту лживую информацию о нем. Он подчеркнул, что его позиция была и будет однозначной — независимая демократическая и цельная Украина с Крымом и Донбассом.
Тем не менее Служба безопасности начала расследовать подготовку госпереворота в Украине, о которой заявил Зеленский.
В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 1 декабря все дороги и подходы к зданию Верховной Рады Украины заблокируют митингующие.
А первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил что, по информации правоохранительных органов, на 1 декабря запланирован проплаченный митинг возле здания Верховной Рады. По словам Корниенко, митингующим заплатят по 1 тысяче грн за участие в протесте.