В Киеве 1 декабря перекроют центральные улицы из-за митинга (КАРТА)

В Киеве 1 декабря пройдет митинг, из-за которого перекроют части центральных улиц столицы. Движение будет ограничено на Крещатике и правительственном квартале.

Об этом 30 ноября сообщила патрульная полиция Киева. Правоохранители просят водителей обратить внимание, что возможно будет ограничено движение на следующих улицах:

на улице Крещатик;

на улице Михайловской;

на улице Шелковичной;

на улице Лютеранской;

на улице Круглоуниверситетской;

на улице Архитектора Городецкого;

на улице Заньковецкой;

на улице Садовой;

на улице Институтской;

на улицеЛипской.

"Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения", — обратились в полиции к киевлянам и гостям города.

Карта перекрытия движения в центре Киева. Фото: Facebook патрульной полиции

Как сообщает КП "Киевпасстранс", в центральной части города 1 декабря из-за митинга возможны изменения в работе троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 и автобусов маршрутов №№ 24, 55, 62, 114.

Напоминаем, что как раз на 1 декабря в Украине планировали провести государственный переворот, о котором заявил президент Владимир Зеленский.

По информации, которой владеет президент, окружение олигарха Рината Ахметова готовило захват государственной власти Украины.

Но, по словам Ахметова, слова Зеленского — ложь. Олигарха возмутило, что президент распространил эту лживую информацию о нем. Он подчеркнул, что его позиция была и будет однозначной — независимая демократическая и цельная Украина с Крымом и Донбассом.

Тем не менее Служба безопасности начала расследовать подготовку госпереворота в Украине, о которой заявил Зеленский.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 1 декабря все дороги и подходы к зданию Верховной Рады Украины заблокируют митингующие.

А первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил что, по информации правоохранительных органов, на 1 декабря запланирован проплаченный митинг возле здания Верховной Рады. По словам Корниенко, митингующим заплатят по 1 тысяче грн за участие в протесте.