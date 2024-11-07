МТБ Банк оштрафували на 200 тисяч гривень

У жовтні 2024 року Національний банк України застосував заходи впливу до двох банків за порушення законодавства щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Серед банків, які отримали санкції, є МТБ Банк. Він оштрафований на суму 200 000 гривень за неналежне виконання обов’язків щодо розробки та впровадження внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.

У внутрішніх документах банку виявлено недостатність процедур для управління ризиками, що може створити потенційну загрозу порушень.

Також були застосовані обмеження на здійснення окремих видів операцій до Комінбанк. Причиною стало невиконання банком обов’язків щодо:

використання ризик-орієнтованого підходу в роботі з клієнтами;

здійснення належної перевірки нових та існуючих клієнтів;

своєчасного надання достовірної інформації та документів на запити НБУ.

МТБ Банк заснований у 1993 році і наразі має центральний офіс в Одесі. Серед власників банку — група компаній і фізичних осіб, а також міжнародні інвестори. Банк надає широкий спектр послуг, включаючи корпоративне та роздрібне обслуговування, а також інвестиційні послуги. Згідно з даними YouControl, кінцевими бенефіціарами є Згуров Ігор Олександрович та Партікевич Михайло Валентинович.

Зазначимо, за даними "Опендатабот" станом на вересень МТБ Банк продемонстував найбільший приріст прибутків серед усіх банків країни: аж у 13 разів, до 539,8 млн грн.

Комінбанк заснований у 2009 році і зареєстрований у Києві. Кінцевим бенефіціаром вказаний Стефан Пол Пінтер, який зареєстрований у Лондоні.

Нагадаємо, у вересні Комінбанк отримав він НБУ штраф у розмірі 2 000 000 грн. Також він був оштрафований у грудні 2023 року.