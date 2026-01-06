НБУ ужесточил надзор: самые большие штрафы получили МИБ, ТАСкомбанк и Ощадбанк

В декабре 2025 года Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти банкам и шести небанковским финансовым учреждениям за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

О штрафах НБУ

НБУ применил меры влияния к АО "МИБ" из-за нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга и валютных операций.

Банк получил:

штраф 13,5 млн грн за невыполнение обязанностей по организации и проведению первичного финансового мониторинга. Нарушения включали ненадлежащее применение рискоориентированного подхода, отсутствие эффективных внутренних процедур, недостаточную проверку клиентов и неполное предоставление информации инспекционной группе НБУ. Также критикой подвергся автоматизированный контроль, который не обеспечивал полное исполнение требований закона о НДП/ФТ.

за невыполнение обязанностей по организации и проведению первичного финансового мониторинга. Нарушения включали ненадлежащее применение рискоориентированного подхода, отсутствие эффективных внутренних процедур, недостаточную проверку клиентов и неполное предоставление информации инспекционной группе НБУ. Также критикой подвергся автоматизированный контроль, который не обеспечивал полное исполнение требований закона о НДП/ФТ. штраф 1 млн грн за нарушение валютного законодательства. Банк не провел всесторонний анализ и проверку документов о валютных операциях клиентов, а также не обнаружил отдельный индикатор валютных операций, предусмотренный нормативными актами НБУ.

за нарушение валютного законодательства. Банк не провел всесторонний анализ и проверку документов о валютных операциях клиентов, а также не обнаружил отдельный индикатор валютных операций, предусмотренный нормативными актами НБУ. письменная оговорка за несвоевременное обеспечение автоматизации формирования типовых ответов на запросы НБУ, определенные в постановлении № 37 от 2024 года.

Таким образом, НБУ указал на системные недостатки в организации внутреннего контроля банка и отметил необходимость их устранения для соответствия требованиям законодательства Украины.

НБУ применил к АО "Таскомбанк" штраф в размере 10 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

Банк неправильно применял риск-ориентированный подход, не устанавливал высокий уровень риска для клиентов из санкционных списков и осуществлял недостаточную проверку клиентов.

Кроме того, "Таскомбанк" получил письменные оговорки за:

несвоевременное уведомление специально уполномоченного органа о пороговых финансовых операциях;

недостаточные меры при проверке клиентов, являющихся политически значимыми лицами или их аффилированными лицами;

ошибки в предоставлении НБУ информации о валютных операциях в соответствии с правилами статистической отчетности в условиях особого периода.

НБУ применил к Ощадбанку штраф в размере 5,5 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Банк ненадлежаще применял риск-ориентированный подход, недостаточно проверял клиентов, в том числе политически значимых лиц или аффилированных с ними, и не в полном объеме предоставлял НБУ необходимую информацию и документы.

Кроме того, Сбербанк получил письменные оговорки за:

несвоевременное обновление внутренних документов и процедур управления рисками;

неполную актуализацию статуса клиентов, являющихся политически значимыми лицами;

нарушение обязанности уведомлять специально уполномоченный орган о пороговых финансовых операциях.

НБУ оштрафовал АО "Мотор Банк" на 3 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

В частности, банк ненадлежащим образом выполнял обязанность по проведению проверки клиентов, а также нарушал требования по применению в своей деятельности риск-ориентированного подхода во время финансового мониторинга.

НБУ наложил на АБ "Клиринговый дом штраф в размере 200 тыс. грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

Банк нарушил запрет на разглашение информации о решении специально уполномоченного органа, принятое в отношении подлежащих проверке финансовых операций, сообщив о нем участнику таких операций.

НБУ оштрафовал ПО "ЭВ.РО.Ломбард "ЭВ.РО.Финансы ЛТД и компания" на 595 тыс. грн за многочисленные нарушения в сфере финансового мониторинга.

В частности, ломбард ненадлежаще организовал систему ПВК/ФТ: не обновлял внутренние документы, не применял риск-ориентированный подход, нарушал требования к проверке клиентов, обучению персонала и ведению анкет клиентов с высоким уровнем риска. Также учреждение представляло отчетность с нарушениями и несвоевременно предоставляло информацию по запросам регулятора.

НБУ наложил штрафы по 340 тыс. грн на ООО "ФК Голдана Плюс" и ООО "ФК "Форвард Финанс" .

Причиной послужило ненадлежащее выполнение требований финансового мониторинга: компании не предоставили Нацбанку в полном объеме и в установленном порядке достоверную информацию и документы на запросы регулятора, необходимые для осуществления надзора и проверки соблюдения законодательства в сфере ПИК/ФТ.

НБУ оштрафовал ООО "ФК "Аксиома" на 200 тыс. грн за нарушение требований валютного законодательства.

Компания несвоевременно предоставила Нацбанку копии фрагментов видеоархива за определенные промежутки времени по запросу инспекционной группы, чем нарушила установленные регулятором сроки при осуществлении надзора в период военного положения.

НБУ наложил штраф 200 тыс. грн на ООО "ФК Центрофинанс". Причиной стало несоблюдение требований валютного регулирования: учреждение не обеспечило оборудование одного из своих подразделений системой технологического видеоконтроля, которая должна фиксировать процесс обслуживания клиентов, в частности операции с наличной иностранной валютой.

Кроме того, ООО "Лайт Финанс" оштрафовано на 51 тыс. грн за неподачу в Национальный банк обязательной отчетности по вопросам финансового мониторинга.

Напомним, НБУ обновил порядок внесения и исключения платежных систем, их участников, технологических операторов и коммерческих агентов в Реестр платежной инфраструктуры.