Украинский долг стал дешевле и длиннее: что это значит для экономики

По состоянию на 31 января 2026 средневзвешенный срок до погашения государственного долга Украины увеличился до 13,29 года против 11,6 года в январе 2025 года. Это решение уменьшает стоимость обслуживания долга и снижает риск рефинансирования, что укрепляет финансовую стабильность страны даже во время войны.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минфина.

Как Украина уменьшает риски рефинансирования госдолга

5 марта 2026 г. министр финансов Сергей Марченко в Париже представил отчет ОЭСР об укреплении финансовых рынков и институтов для восстановления Украины. Он подчеркнул, что даже во время войны финансовая система остается устойчивой благодаря взвешенной политике правительства и международной поддержке, а управление государственным долгом проводится ответственно для минимизации долгосрочных рисков.

В годовом исчислении долговой портфель стал дешевле и длиннее сроков погашения, что уменьшает стоимость его обслуживания и снижает риски рефинансирования в среднесрочной перспективе. По состоянию на 31 января 2026 средневзвешенная ставка государственного долга снизилась до 4,51% по сравнению с 4,55% в декабре 2025 года и 5,0% в январе 2025 года. В то же время, средневзвешенный срок до погашения составил 13,29 года против 11,6 года в январе 2025 года.

В 2025 году успешно завершена реструктуризация ВВП-варрантов: 24 декабря при поддержке 99,06% инвесторов они были обменены на новые еврооблигации и полностью аннулированы. Это повысило предсказуемость государственного бюджета, укрепило долговую устойчивость и устранило риск выплат в 2025-2041 годах на сумму около 20 млрд долларов США.

Внутренние государственные облигации остаются вторым по величине источником финансирования госбюджета после кредитов ERA, обеспеченных будущими доходами от замороженных российских активов. Даже в условиях войны Украина продолжает развивать рынок, в частности, через switch-аукционы на платформе Bloomberg, что повышает ликвидность и продлевает сроки заимствований.

По словам Министра финансов, рекомендации ОЭСР в значительной степени согласовываются со стратегическими целями среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2026-2028 годы.

Напомним, что в 2025 году была утверждена Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2026-2028 годы. Она предусматривает три основных направления:

Увеличение доли грантов и других источников недолгового финансирования с целью обеспечения стабильного финансирования государственного бюджета. Снижение долговых рисков путем оптимизации структуры долга, продление сроков погашения и уменьшение стоимости обслуживания. Поддержка взаимоотношений с инвесторами и развитие внутреннего рынка государственных облигаций как инструмента экономического обновления страны.

По оценкам аналитиков KSE, государственный долг Украины, который в ноябре 2025 года достиг $197,4 млрд, по прогнозу стабилизируется на уровне около 81% ВВП в 2026 году и снизится до примерно 77% в 2028 году.

Инфляция, уменьшившаяся до 8% в конце 2025 года, в 2026 году может замедлиться до около 7,4%, тогда как курс гривны, по прогнозу, постепенно девальвирует около 44 грн/долл. США в конце 2026 года