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Шмыгаль обратился к странам Большой семерки с просьбой исключить Россию и Белоруссию из МВФ и Всемирного банка

Шмыгаль обратился к странам Большой семерки с просьбой исключить Россию и Белоруссию из МВФ и Всемирного банка
Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: Лига

По словам премьер-министра Россия и Белоруссия нарушили свои обязательства и направили свою политику на войну. 

Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил страны Большой семерки (G7) прекратить членство России и Белоруссии в Международном валютном фонде и всех организациях Всемирного банка. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. 

"Только подписал официальное обращение в США, Канаду, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Японию о прекращении членства России и Беларуси в Международном валютном фонде и всех организациях Всемирного банка. Эти две страны нарушили свои обязательства и направили свою политику на войну", - заявил он. 

По его словам, в письме приводятся четкие аргументы и ссылки на многочисленные статьи Соглашения с МВФ и устава Международного банка реконструкции и развития, которые были отвергнуты Россией и Беларусью.

Шмыгаль добавил, что ни одно действие так не противоречит обязательству поддерживать стабильность и упорядоченные экономические условия как война. Поэтому МВФ предоставляет странам-членам право обеспечить надлежащий ответ на ситуацию и защитить свой мандат.

Напомним, что украинцы создали открытый фотоархив российских преступлений, чтобы каждый мог присоединиться к борьбе с оккупантом. 