Українська делегація відвідає Вашингтон, - Reuters

Наступного тижня українська урядова делегація на чолі із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем відвідає Вашингтон. Українські чиновники проведуть зустрічі з представниками Міжнародного валютного фонду, Світового банку та фінансовими чиновниками країн Великої сімки.

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Про це пише Reuters.

Візит заплановано під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

За інформацією агентства, у складі української делегації окрім голови уряду будуть також міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Кирило Шевченко.

Вони проведуть двосторонні зустрічі з фінансовими чиновниками з країн Великої сімки та візьмуть участь у круглому столі по Україні, який буде організовано Світовим банком у четвер, 21 квітня.

Це перші такі зустрічі для українського керівництва після початку вторгнення Росії до України.

Зазначимо, Україні потрібна суттєва фінансова допомога в умовах падіння економіки через агресію РФ.

За прогнозом Світового банку, через військову агресію Росії внутрішній валовий продукт України скоротиться більш ніж на 45%.

Раніше Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні.

Нагадаємо, 10 березня Україна отримала 1,4 млрд. доларів від Міжнародного валютного фонду в рамках екстреного фінансування України.