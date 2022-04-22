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США хочуть допомогти Україні шляхом передачі заморожених активів центробанку РФ
Перед тим, як наважиться на цей крок, США консультуватимуться з союзниками.
США думають про передачу понад $300 млрд заморожених активів центрального банку Росії. Гроші буде направлено на відновлення України. Про це повідомляє Bloomberg.
Проте, за словами міністра фінансів США Джанет Йеллен, наслідки цього кроку потрібно зважити.
"Це дуже важливий крок, і ми повинні ретельно продумати наслідки, перш ніж це робити. Я не хотіла б робити це легковажно", — заявила Джанет Йеллен.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Вона зазначила, що відновлення України вимагатиме величезних коштів.
При цьому передача заморожених активів навряд чи можлива без згоди конгресу. Також цей крок США не зроблять без консультацій із союзниками.
Нагадаємо, що Україна планує створити фонд United24 для відновлення країни після російського вторгнення та оцінює його необхідні обсяги у $600 млрд.