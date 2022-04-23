Понад 20 країн підтвердили участь у зустрічі на підтримку України на авіабазі "Рамштайн"

Понад 20 країн підтвердили свою участь у конференції, де обговорять підтримку України. Вона відбудеться 26 квітня на базі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині.

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Про це повідомляє "Голос Америки".

Як зазначив представник Міністерства оборони США Джон Кірбі, на зустріч було запрошено близько 40 країн. Він не назвав, які країни вже погодились.

Раніше він говорив, що йдеться не лише про країни НАТО, і ця зустріч відбувається не під егідою Альянсу.

Джон Кірбі заявив, що не варто очікувати нових заяв щодо довгострокової військової та фінансової допомоги для України на переговорах 26 квітня.

"Ми не йдемо на зустріч із заздалегідь підготовленим набором рішень", - каже Кірбі.

Міністр оборони США Ллойд Остін також запрошений на конференцію, де йтиметься про оборонні потреби України не лише для боротьби проти РФ, а й для зміцнення української армії.

Нагадаємо, Міністерство оборони США шукає шляхи, щоб прискорити виробництво нових озброєнь та можливостей доставляти їх до України швидше.

Зазначимо, президент США Джозеф Байден підписав закон, який передбачає, що Україні виділять 13,6 мільярда доларів допомоги.

Частину отриманих грошей спрямують на потреби Збройних сил України. Сума також включає гуманітарну та економічну допомогу Україні, зміцнення оборони союзників у регіоні, захист їхньої енергетичної безпеки та потреб у кібербезпеці.