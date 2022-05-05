80% жителів ЄС підтримують санкції проти Росії через вторгнення в Україну - опитування

55% жителів Європейського Союзу повністю підтримують, а 25% швидше підтримують, ніж ні, економічні санкції, введені ЄС проти Росії у відповідь на її військове вторгнення в Україну. Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії Ipsos, опубліковані на сайті Ради ЄС.

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Зокрема, переконаних прихильників таких заходів найбільше у Фінляндії (78%), Польщі, Португалії, Естонії (по 73%) та Литві (71%), а найменше – в Угорщині (29%), на Кіпрі (25%) та у Болгарії (24%).

У той же час жителі Угорщини особливо радикальною антисанкційною позицією не відрізняються, а ось у Болгарії противників санкцій навіть більшість (22% схиляються до цього, а 29% – точно проти). На Кіпрі таких 19% і 29%, а Греції - 19% і 24% відповідно.

Санкції проти багатих росіян в Угорщині та Болгарії користуються підтримкою набагато більшою, хоча вона й набагато менша, аніж в інших країнах: повністю підтримують їх 36% та 33% громадян відповідно, а скоріше підтримують – 28% та 25%.

А от у Греції та на Кіпрі санкції проти російських олігархів впевнено схвалюють найменше мешканців (31% та 25% відповідно), а переконані у іншій позиції – найбільше (24% та 25% відповідно).

Також опитування показало, що так чи інакше підтримують надання фінансової допомоги Україні 80% жителів ЄС, фінансування закупівель та постачання військової техніки в Україну – 67%, гуманітарну допомогу постраждалим від війни – 93%, а прийом біженців з України до ЄС – 89%.

Крім того, людей запитували, як вони ставляться до блокування мовлення російських державних ЗМІ в ЄС, і 66% це схвалили, включаючи 41% тих, хто схвалює це однозначно (зокрема, таких респондентів 67% в Естонії, 64% у Польщі, 63% у Фінляндії та 60% у Литві). У Греції ж і на Кіпрі тих, хто так чи інакше виступає проти таких обмежень, виявилася переконлива більшість у 64%, а в Болгарії – 59%.

Масштабне опитування було проведене у всіх країнах-членах Євросоюзу 13-20 квітня. Усього опитано 26 тисяч осіб – по 1 тисячі в кожній з них (крім Люксембургу, Кіпру та Мальти – там вибірка склала по 500 осіб).

Зазначимо, що ЄС зараз готує вже шостий пакет санкцій проти РФ, проте згадана Угорщина вже заявила, що не підтримуватиме його, якщо не буде зроблено виняток із запланованого ембарго на постачання російської нафти для країн, які імпортують її трубопроводами.

У рамках попереднього пакету санкцій, нагадаємо, ЄС на початку квітня вирішив відмовитись від твердого викопного палива з Росії, включаючи вугілля. Рішення, однак, набуде чинності лише у серпні. Тим часом Швейцарія, що не входить до Євросоюзу, ввівши аналогічні санкції, таку заборону запустила вже.

Джерело фото: ua.depositphotos.com