США шукають можливості передачі Україні заморожених активів центробанку РФ

США нарощуватимуть санкційний тиск на Росію та розглядають можливість передачі Україні заморожених активів центробанку РФ.

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Про це заявив голова Держдепу США Ентоні Блінкен під час слухань у комітеті з асигнувань сенату.

За словами Блінкена, зараз питання полягає в тому, чи є у США положення законодавства щодо конфіскацій активів.

Він зазначив, що співробітники Міністерства юстиції США вивчають це питання.

"Ми дуже тісно працюємо разом з міністерствами фінансів та юстиції США, щоб вивчити, як можемо ефективно заморожувати активи та здійснювати їхню конфіскацію", — додав глава Держдепу.

Крім цього Ентоні Блінкен заявив, що найближчими тижнями Захід нарощуватиме санкційний тиск на Росію. Держсекретар США наголосив, що Штати не зупиняться, доки Росія не припинить агресію проти України.

Нагадаємо, палата представників Конгресу США в середу, 27 квітня, ухвалила законопроєкт, що містить положення про те, що конфісковані у підсанкційних російських олігархів активи мають спрямовуватись на відновлення України.