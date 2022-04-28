США ищут возможности передачи Украине замороженных активов центробанка РФ

США будут наращивать санкционное давление на Россию и рассматривают возможность передачи Украине замороженных активов центробанка РФ.

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Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената.

По словам Блинкена, сейчас вопрос заключается в том, есть ли в США положения законодательства, касающиеся конфискаций активов.

Он отметил, что сотрудники Министерства юстиции США изучают этот вопрос.

"Мы очень тесно работаем вместе с министерствами финансов и юстиции США, чтобы изучить, как можем эффективно замораживать активы и производить их конфискацию", — добавил глава Госдепа.

Кроме этого Энтони Блинкен заявил, что в ближайшие недели Запад будет наращивать санкционное давление на Россию. Госсекретарь США подчеркнул, что Штаты не остановятся, пока Россия не прекратит агрессию против Украины.

Напомним, палата представителей Конгресса США в среду, 27 апреля, приняла законопроект, содержащий положения о том, что конфискованные у подсанкционных российских олигархов активы должны направляться на восстановление Украины.