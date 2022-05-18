Шмигаль призвал страны G7 подготовить законы для конфискации активов РФ в пользу Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал страны Большой Семерки начать подготовку национального, а также международного законодательства для конфискации замороженных активов России и передаче их в пользу Украины.

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Об этом говорится на сайте правительственного портала.

По словам премьера, такое законодательство уже разрабатывают Соединенные Штаты и Канада.

"Важно, чтобы все наши партнеры также приобщились к этому процессу. Это вопрос справедливости, ведь нельзя допустить, чтобы агрессор разрушил половину экономики Украины и не заплатил за это", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что у Штатов нет законных полномочий на арест замороженных активов российского Центробанка.

В то же время в Кремле заявили, что со стороны G7 и ЕС будет "прямым воровством" конфискация замороженных резервов России для финансирования восстановления Украины.