- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Шмигаль призвал страны G7 подготовить законы для конфискации активов РФ в пользу Украины
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал страны Большой Семерки начать подготовку национального, а также международного законодательства для конфискации замороженных активов России и передаче их в пользу Украины.
Об этом говорится на сайте правительственного портала.
По словам премьера, такое законодательство уже разрабатывают Соединенные Штаты и Канада.
"Важно, чтобы все наши партнеры также приобщились к этому процессу. Это вопрос справедливости, ведь нельзя допустить, чтобы агрессор разрушил половину экономики Украины и не заплатил за это", - подчеркнул глава правительства.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что у Штатов нет законных полномочий на арест замороженных активов российского Центробанка.
В то же время в Кремле заявили, что со стороны G7 и ЕС будет "прямым воровством" конфискация замороженных резервов России для финансирования восстановления Украины.