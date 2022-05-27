Деякі російські олігархи змогли "захистити" свої активи від санкцій - Reuters

Російський бізнесмен Андрій Мельниченко передав контроль над двома великими компаніями з виробництва вугілля та добрив (СУЕК та "ЄвроХім") своїй дружині за день до того, як він потрапив під санкції Європейського Союзу.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, які знайомі із цим питанням.

Відомо, що Андрій Мельниченко передав свої активи 8 березня, а 9 березня ЄС запровадив санкції. Його компанія "ЄвроХім" підтвердила, що Олександра Мельниченко змінила свого чоловіка як бенефіціарний власник.

"Після відходу її засновника основне бенефіціарне володіння трастом, що володіє 90% акцій глобальної компанії з виробництва добрив, автоматично перейшло до його дружини", - йдеться у заяві компанії.

Крім того, за даними видання, деякі підсанкційні російські бізнесмени, включаючи Романа Абрамовича та Володимира Євтушенкова, передали активи друзям та членам сім'ї. У Reuters вважають, що ці факти посилюють сумніви щодо ефективності цих спроб ЄС тиску на Москву.

Нагадаємо, 9 березня Європейський Союз вніс до списку санкцій 160 росіян у зв'язку з вторгненням РФ в Україну. Тоді в списки санкцій потрапили 14 російських бізнесменів і членів їх сімей і 146 членів Ради Федерації. Проте зараз Захід уже розглядає можливість скасування санкцій проти російських олігархів в обмін на перерахування грошей на відновлення України.