В Офісі президента незадоволені частковим ембарго ЄС на нафту з РФ

Останніх санкцій Європейського союзу щодо країни-агресора Росії, які забороняють більшу частину імпорту її нафти, "недостатньо", а темпи санкцій досі були надто повільними.

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Про це заявив заступник голови ОП Ігор Жовква у коментарі Reuters.

"Якщо ви запитаєте мене, я б сказав, що занадто повільно, занадто пізно і безумовно недостатньо. Ми точно незадоволені", - сказав Жовква.

За його словами, Україна також незадоволена темпами постачання зброї із Заходу.

"Якби ми були задоволені, ми негайно розпочали б звільнення Маріуполя і викинули російські сили з Донбасу. Ми віримо в обіцянки", - додав представник ОП.

Нагадаємо, що члени Євросоюзу після довгих обговорень все ж таки прийняли шостий пакет санкцій проти РФ, яким передбачено часткове нафтове ембарго для Росії, а також відключення "Сбербанку" від системи Swift.

Але заборона на імпорт сирої нафти з РФ в ЄС почне діяти через півроку після набуття чинності санкцій, а заборона на нафтопродукти, залежність Європи від яких, зокрема, з постачання дизеля з РФ, особливо велика - через 8 місяців.

При цьому на постачання нафти через трубопровід "Дружба" до Угорщини санкції не поширюються,