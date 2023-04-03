Російський "тіньовий флот" загрожує світові екологічною катастрофою: що відбувається

Для обходу антиросійських санкцій країна-агресор створила так званий "тіньовий флот", судна з якого фактично не мають страхового покриття ризиків. Це загрожує екологічною катастрофою у разі розливу нафти.

Про це заявив виконавчий директор однієї з найбільших у світі компаній зі страхування судноплавства Gard Рольф Торе Роппестад, передає газета Financial Times.

"Там нікого не буде, щоб компетентно допомогти розібратися в інциденті. Це соціальна та екологічна катастрофа, яка чекає, щоб статися, і це має викликати тривогу у всіх нас", — сказав Роппестад.

В енергетичному секторі, як зауважують в FT, існує занепокоєння тим, що менш досвідчені трейдери зараз транспортують сиру нафту на більші відстані на старих суднах із невідомим рівнем страхування. Існує думка, що якщо під час руху одного з суден "тіньового флоту" станеться розлив нафти, то ніхто не буде ліквідовувати наслідки.

Водночас наразі багато суден, які уникають покриття групи страховиків IG, покладаються на інші страхові компанії P&I у Росії та на Близькому Сході. Іран і Венесуела вже давно використовують власні "тіньові флоти" з кількох сотень суден, щоб обійти санкції. Іран має власну страхову компанію P&I, Kish, створену після відмови західних страховиків.

Нагадаємо, що Росія, готуючись до ембарго, сформувала "тіньовий флот" та диверсифікували свій експорт. Після введення ембарго експорт російської нафти суттєво впав, але росіянам вдалося переорієнтувати свої поставки з Європи до Азії.

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