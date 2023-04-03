Российский "теневой флот" угрожает миру экологической катастрофой: что происходит

Для обхода антироссийских санкций страна-агрессор создала так называемый "теневой флот", суда из которого фактически не имеют страхового покрытия рисков. Это чревато экологической катастрофой в случае разлива нефти.

Об этом заявил исполнительный директор одной из крупнейших в мире компаний по страхованию судоходства Gard Рольф Торе Роппестад, передает газета Financial Times.

"Там никого не будет, чтобы компетентно помочь разобраться в инциденте. Это социальная и экологическая катастрофа, которая ждет, чтобы произойти, и это должно вызвать тревогу у всех нас", - сказал Роппестад.

В энергетическом секторе, как отмечают в FT, существует обеспокоенность тем, что менее опытные трейдеры сейчас транспортируют сырую нефть на большие расстояния на старых судах с неизвестным уровнем страхования. Существует мнение, что если во время движения одного из судов "теневого флота" произойдет разлив нефти, никто не будет ликвидировать последствия.

В то же время многие суда, избегающие покрытия группы страховщиков IG, возлагаются на другие страховые компании P&I в России и на Ближнем Востоке. Иран и Венесуэла уже давно используют собственные "теневые флоты" из нескольких сотен судов, чтобы обойти санкции. У Ирана есть собственная страховая компания P&I, Kish, созданная после отказа западных страховщиков.

Напомним, что Россия, готовясь к эмбарго, сформировала "теневой флот" и диверсифицировала свой экспорт. После введения эмбарго экспорт российской нефти существенно упал, но россиянам удалось переориентировать свои поставки из Европы в Азию.

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