Нафта продовжує дорожчати. Ціни на пальне можуть зрости ще на гривню

15 вересня ціна на нафту еталонної марки Brent піднялася вище 94 доларів за барель. На динаміку ціни нафти відреагували як котирування пального в Європі, так і український оптовий сегмент паливного ринку. На цьому тижні(18-24 вересня) очікується зростання вартості бензину на українських АЗС ще на 1 гривню за літр. А при збереженні динаміки росту цін на нафту на початку жовтня ціни на пальне цілком можуть досягти позначки 60 грн/л.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко каже, що рух оптових та роздрібних цін на минулому тижні(11-17 вересня) двома хвилями виніс вартість пального на АЗС вище 53 грн/л. Основні гравці в середині вересня під впливом зростаючого гурту додали 1 грн/л, тоді як регіональні оператори за тиждень підвищили пальне на стелах своїх АЗС на 0,5-2,0 грн/л. Станом на п’ятницю 15 вересня середня ціна бензину А-95 становила 53,44 грн/л (зростання на 0,94 грн/л до 7 вересня), дизпального - 52,99 грн/л (зростання на 0,98 грн/л до 7 вересня).

"З огляду на динаміку росту гуртових цін, прогнози на другу половину вересня - невтішні. Дорога нафта диктує таку ж високу вартість пального, яке дорожчає не тільки в Україні, а й по всьому світі. Мінімальну програму плюс 1-2 грн/ л бензину та дизпального українські оператори можуть виконати уже на цьому тижні", - каже Сіренко.

Експерт зазначає, що бензини у гурті зростають другий тиждень поспіль. Середня ціна бензину А-92 у п'ятницю 15 вересня збільшилась на 1,41% (0,63 грн/л) щодо п’ятниці 8 вересня, до 45,37 грн/л, бензин А-95 зріс на 1,24% (+0,59 грн/л), до 48,15 грн/л.

Станом на 15 вересня, середня ціна дизпаливо постачанням автомобільним транспортом збільшилась на 1,4% (+0,68 грн/л) порівняно з минулим днем, до 49,95 грн/л (1170 доларів/тонна без податків), найвищого показника з 3 січня поточного року. Загальне зростання за минулий тиждень становить 4,9% або 2,32 грн/л.

Сіренко зауважує, що останнім часом фіксується й активне зростання цін автогазу на АЗС багатьох мережевих та локальних операторів. Середня роздрібна ціна LPG за декілька днів зросла ще на 25 коп./л до 25,20 грн/л (933-969 доларів/тонна без податків). За тиждень газ подорожчав майже на гривню (+98 коп./л), а з початку вересня зростання становить 1,41 грн/л, або 5,9%. Співвідношення вартості літра скрапленого газу до А-95 досягло 47,2%.

Ціни на нафту можуть підштовхнути ціни на АЗС до позначки 60 грн/л

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін каже, що основна увага ринку на минулому тижні була зосереджена навколо нафтових котирувань. Він зауважує, що хоча зростання ціни на нафту еталонної марки Brent до 90 доларів було очікуваним, ніхто не чекав, що ціна перетне позначку 94 долари з можливим рухом в напрямку 100 доларів за барель.

"До такого ніхто не був готовий. Великих запасів нема ні в кого, а зростання значне. Тому іншого варіанту крім як стрибок цін на АЗС немає. Я думаю на цьому тижні маркетмейкери піднімуть ціни на 1 грн/л як мінімум, а далі рухатимуться такими кроками поступово підвищуючи ціни ще на три гривні. Ціни на пальне можуть досягти позначки 59-60 гривень за літр, якщо не буде відскоку. Мережі АЗС залежать від нашого Уряду та побоюються його гніву. Перетнути позначку 60 грн/л було важко", - каже Льоушкін.

Проте він зазначає що ціни на пальне за таких умов цілком можуть перетнути позначку 60 грн/л при умові подальшого зростання цін на нафту.

За словами бізнесмена, споживання палива в Україні активізувалося, головним чином через попит з боку аграріїв, котрі почали збирати урожай соняшнику та перевізників, що перевозять соняшник на олійні заводи, а потім вивозять олію. Також активізувались перевезення зерна, оскільки аграріям потрібно збути зерно., щоб отримати кошти на посівну. Крім цього активізувались перевезення тих груп товарів, які зазвичай завозять перед зимою.

"Сезонність теж відіграє свою роль. Кордони зараз перевантажені. Якщо ще кілька тижнів тому митне оформлення машини, що перетинала український кордон, та сам перехід кордону займали три-чотири дні, то зараз ця процедура займає шість-сім днів. Це говорить про те, що вантажів стали перевозити значно більше", - зазначає Льоушкін.