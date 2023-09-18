Нефть продолжает дорожать. Цены на горючее могут вырасти еще на гривну

15 сентября цена на нефть эталонной марки Brent поднялась выше 94 долларов за баррель. На динамику цены на нефть отреагировали как котировки горючего в Европе, так и украинский оптовый сегмент топливного рынка. На этой неделе (18-24 сентября) ожидается рост стоимости бензина на украинских АЗС еще на 1 гривну за литр. А при сохранении динамики роста цен на нефть в начале октября цены на топливо вполне могут добиться отметки 60 грн/л.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что движение оптовых и розничных цен на прошлой неделе (11-17 сентября) двумя волнами вынесло стоимость горючего на АЗС выше 53 грн/л. Основные игроки в середине сентября под влиянием растущей группы прибавили 1 грн/л, тогда как региональные операторы за неделю повысили горючее на стелах своих АЗС на 0,5-2,0 грн/л. По состоянию на пятницу 15 сентября средняя цена бензина А-95 составила 53,44 грн/л (рост на 0,94 грн/л до 7 сентября), дизтоплива - 52,99 грн/л (рост на 0,98 грн/л л до 7 сентября).

"Учитывая динамику роста оптовых цен, прогнозы на вторую половину сентября - неутешительны. Дорогая нефть диктует такую же высокую стоимость горючего, которое дорожает не только в Украине, но и по всему миру. Минимальная программа плюс 1-2 грн/л бензина и дизтоплива украинские операторы могут выполнить уже на этой неделе", - говорит Сиренко.

Эксперт отмечает, что энзины в группе растут вторую неделю подряд. Средняя цена бензина А-92 в пятницу 15 сентября увеличилась на 1,41% (0,63 грн/л) по отношению к пятнице 8 сентября, до 45,37 грн/л, бензин А-95 вырос на 1,24 % (+0,59 грн/л) до 48,15 грн/л.

По состоянию на 15 сентября, средняя цена дизтоплива снабжением автомобильным транспортом увеличилась на 1,4% (+0,68 грн/л) по сравнению с прошлым днем, до 49,95 грн/л (1170 долларов/тонна без налогов), наивысшего показателя с 3 января этого года. Общий рост за прошлую неделю составляет 4,9% или 2,32 грн/л.

Сиренко отмечает, что в последнее время фиксируется и активный рост цен на АЗС многих сетевых и локальных операторов. Средняя розничная цена LPG за несколько дней выросла еще на 25 коп/л до 25,20 грн/л (933-969 долларов/тонна без налогов). За неделю газ подорожал почти на гривну (98 коп./л), а с начала сентября рост составляет 1,41 грн/л, или 5,9%. Соотношение стоимости литра сжиженного газа к А-95 достигло 47,2%.

Цены на нефть могут подтолкнуть цены на АЗС к отметке 60 грн/л

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что основное внимание рынка на прошлой неделе было сосредоточено вокруг нефтяных котировок. Он отмечает, что хотя рост цены на нефть эталонной марки Brent до 90 долларов был ожидаемым, никто не ожидал, что цена пересечет отметку 94 доллара с возможным движением в направлении 100 долларов за баррель.

"К такому никто не был готов. Больших запасов нет ни у кого, а рост значителен. Поэтому другого варианта кроме как скачок цен на АЗС нет. Я думаю на этой неделе маркетмейкеры поднимут цены на 1 грн/л как минимум, а дальше будут двигаться такими шагами постепенно повышая цены еще на три гривны. Цены на топливо могут достичь отметки 59-60 гривен за литр, если не будет отскока. Сети АЗС зависят от нашего правительства и опасаются его гнева. Пересечь отметку 60 грн/л было трудно" Левкин.

Однако он отмечает, что цены на топливо при таких условиях вполне могут пересечь отметку 60 грн/л при условии дальнейшего роста цен на нефть.

По словам бизнесмена, потребление топлива в Украине активизировалось, главным образом, из-за спроса со стороны аграриев, которые начали собирать урожай подсолнечника и перевозчиков, которые перевозят подсолнечник на маслозаводы, а затем вывозят масло. Также активизировались перевозка зерна, поскольку аграриям нужно сбыть зерно, чтобы получить средства на посевную. Кроме этого активизировались перевозка тех групп товаров, которые обычно завозят перед зимой.

"Сезонность тоже играет свою роль. Границы сейчас перегружены. Если еще несколько недель назад таможенное оформление машины, пересекавшей украинскую границу, и сам переход границы занимали три-четыре дня, то сейчас эта процедура занимает шесть-семь дней. Это говорит о том, что грузов стали перевозить гораздо больше", - отмечает Леушкин.