Словацька SPP створила в Україні дочірнє підприємство для транспортування російського газу

Словацька компанія SPP створила дочірнє підприємство в Україні та отримала ліцензію на транспортування газу, що дозволяє їй транспортувати газ з Росії.

Про це пише словацьке видання DennikN.

За словами голови компанії Войтеха Ференца, транспортування російського газу через Україну обійдеться SPP дорожче, оскільки підвищена плата за транзит складе додатково 90 мільйонів євро.

Водночас, компанія вважає наступний рік ризикованим і готується до заправки газових резервуарів влітку та восени для забезпечення наступного опалювального сезону.

Зазначається, що з 1 лютого Словаччина почала отримувати російський газ в обхід України через газопровід "Турецький потік", який з’єднує Росію та Туреччину.

З квітня поставки газу для SPP через цей трубопровід збільшаться вдвічі. Контракт із "Газпром експортом" розрахований до 2034 року, і Словаччина не планує його розривати.

Раніше Словаччина імпортувала газ через Україну, однак після припинення транспортування на початку року у відповідь на завершення відповідного контракту з Росією, уряд Словаччини звернувся до можливості постачання газу через "Турецький потік".

Про припинення транзиту газу

З 7:00 1 січня газотранспортна система України припинила транспортування російського природного газу. Інфраструктура газотранспортної системи була заздалегідь підготовлена до роботи в режимі нульового транзиту та забезпечення надійного газопостачання для українських споживачів.

Додамо, що до 31 грудня 2024 року Україна мала діючий контракт з російським "Газпромом" на прокачку газу. Продовжувати його українська сторона відмовилася з політичних причин. Це, зокрема, спричинило оголошення надзвичайного стан у Молдові, яка мала ще майже два роки отримувати російський газ для подальшого вироблення електроенергії на електростанції на території невизнаного Придністров'я.

В свою чергу, Фіцо пригрозив зупинити поставки електроенергії Україні та скоротити допомогу біженцям через зупинку транзиту газу.

Державний оператор системи передачі електроенергії Словаччини SEPS підтвердив, що забезпечить постачання електроенергії Україні, попри позицію Фіцо.