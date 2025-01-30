В ЄС розглядають можливість відновлення імпорту газу з Росії - Financial Times

Європейські посадовці обговорюють можливість відновлення постачання російського трубопровідного газу до ЄС у межах ймовірного врегулювання для припинення війни проти України.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

Що відомо про дискусії

Що кажуть прихильники відновлення імпорту газу:

Зазначається, що прихильники відновлення закупівлі російського газу вважають, що відновлення імпорту допоможе:

знизити високі ціни на енергоносії в Європі;

простимулює Москву до переговорів;

створить підґрунтя для запровадження та збереження режиму припинення вогню.

Троє посадовців, обізнаних із перебігом переговорів, повідомили, що цю ідею підтримали деякі німецькі та угорські чиновники, а також представники інших столиць, які розглядали її як спосіб зниження витрат на енергоносії в Європі.

Яка позиція противників відновлення закупівлі газу

Сама пропозиція відновлення постачання російського газу до Європи, навіть на ранніх етапах обговорень, вже спричинила негативну реакцію серед ключових союзників України в ЄС.

Зокрема, відзначається, що відновлення експорту до Європи суттєво збільшить доходи Москви, адже до початку війни в Україні російський трубопровідний газ забезпечував близько 40% загального обсягу постачання в ЄС,

Оголошення про відновлення постачання російського трубопровідного газу спричинило обурення в Брюсселі та серед дипломатів із кількох східноєвропейських країн, багато з яких протягом останніх трьох років активно працювали над зменшенням імпорту російських енергоресурсів до ЄС, зазначає Financial Times.

"Це божевілля", — сказав один із чиновників. "Наскільки ми могли бути дурними, щоб навіть думати про це як про варіант?"

Пожвавлення дебатів щодо продажу газу викликало занепокоєння і серед деяких американських експортерів зрідженого природного газу, які прагнуть укласти довгострокові контракти з європейськими компаніями. Вони побоюються, що відновлення транзиту через Україну може зробити їх продукцію менш конкурентоспроможною, повідомляють двоє чиновників.

Як відомо, раніше Дональд Трамп закликав до "якнайшвидшого припинення війни", що спричинило дискусії в західних столицях щодо ключових умов довгострокової угоди з Москвою. Крім того, президент США пригрозив ЄС введенням тарифів, якщо той не збільшить закупівлі американського зрідженого природного газу, який коштує дорожче за трубопровідний.

Однак складне становище важкої промисловості ЄС посилило потребу європейських країн у більш дешевих джерелах енергії. Ціни на газ в Європі зазвичай у три-чотири рази вищі, ніж у США.

Про постачання газу

У 2024 році постачання газу з Росії через трубопроводи складало близько 10% від загального обсягу поставок, але після закінчення контракту в січні, який дозволяв транзит через Україну, цей обсяг зменшився вдвічі.

Інший трубопровід, що постачає російський газ до ЄС, — це "Турецький потік" через Туреччину, який забезпечує Угорщину близько 7,5 мільярда кубометрів газу.

Будапешт, разом із проросійським урядом Словаччини, активно лобіював в ЄС, щоб тиснути на Україну для відновлення транзиту газу.

Про припинення транзиту газу

З 7:00 1 січня газотранспортна система України припинила транспортування російського природного газу. Інфраструктура газотранспортної системи була заздалегідь підготовлена до роботи в режимі нульового транзиту та забезпечення надійного газопостачання для українських споживачів.

В свою чергу, Фіцо пригрозив зупинити поставки електроенергії Україні та скоротити допомогу біженцям через зупинку транзиту газу.

Державний оператор системи передачі електроенергії Словаччини SEPS підтвердив, що забезпечить постачання електроенергії Україні, попри позицію Фіцо.