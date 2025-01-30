В ЕС рассматривают возможность возобновления импорта газа из России — Financial Times

Европейские чиновники обсуждают возможность возобновления поставок российского трубопроводного газа в ЕС в рамках предполагаемого урегулирования для прекращения войны против Украины.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Что известно о дискуссиях

Что говорят сторонники возобновления импорта газа:

Сторонники возобновления закупки российского газа считают, что возобновление импорта поможет:

снизить высокие цены на энергоносители в Европе;

простимулирует Москву к переговорам;

создаст основу для введения и сохранения режима прекращения огня.

Трое чиновников, осведомленных о ходе переговоров, сообщили, что эту идею поддержали некоторые немецкие и венгерские чиновники, а также представители других столиц, которые рассматривали ее как способ снижения затрат на энергоносители в Европе.

Какова позиция противников возобновления закупки газа

Само предложение возобновления поставок российского газа в Европу, даже на ранних этапах обсуждений, уже повлекло негативную реакцию среди ключевых союзников Украины в ЕС.

В частности, отмечается, что возобновление экспорта в Европу существенно увеличит доходы Москвы, ведь к началу войны в Украине российский трубопроводный газ обеспечивал около 40% общего объема поставок в ЕС.

Объявление о возобновлении поставок российского трубопроводного газа привело к возмущению в Брюсселе и среди дипломатов из нескольких восточноевропейских стран, многие из которых в течение последних трех лет активно работали над уменьшением импорта российских энергоресурсов в ЕС, отмечает Financial Times.

"Это безумие", — сказал один из чиновников. "Насколько мы могли быть глупы, чтобы даже думать об этом как о варианте?"

Оживление дебатов по продаже газа вызвало беспокойство и среди некоторых американских экспортеров сжиженного природного газа, стремящихся заключить долгосрочные контракты с европейскими компаниями. Они опасаются, что возобновление транзита через Украину может сделать их продукцию менее конкурентоспособной, сообщают два чиновника.

Как известно, ранее Дональд Трамп призвал к "скорейшему прекращению войны", что повлекло за собой дискуссии в западных столицах относительно ключевых условий долгосрочного соглашения с Москвой. Кроме того, президент США пригрозил ЕС введением тарифов, если тот не увеличит закупки американского сжиженного природного газа, который стоит дороже трубопроводного.

Однако сложное положение тяжелой промышленности ЕС усилило потребность европейских стран в более дешевых источниках энергии. Цены на газ в Европе обычно в три-четыре раза выше, чем в США.

О поставках газа

В 2024 году поставка газа из России через трубопроводы составляла около 10% от общего объема поставок, но по окончании контракта в январе, разрешавшем транзит через Украину, этот объем уменьшился вдвое.

Другой трубопровод, поставляющий российский газ в ЕС, — это Турецкий поток через Турцию, обеспечивающий Венгрию около 7,5 миллиарда кубометров газа.

Будапешт вместе с пророссийским правительством Словакии активно лоббировал в ЕС, чтобы давить на Украину для возобновления транзита газа.

О прекращении транзита газа

С 7:00 1 января газотранспортная система Украины прекратила транспортировку российского природного газа. Инфраструктура газотранспортной системы была предварительно подготовлена для работы в режиме нулевого транзита и обеспечения надежного газоснабжения для украинских потребителей.

В свою очередь, Фицо пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине и сократить помощь беженцам из-за остановки транзита газа.

Государственный оператор системы передачи электроэнергии Словакии SEPS подтвердил, что обеспечит поставки электроэнергии Украине, несмотря на позицию Фицо.