Словацкая SPP создала в Украине дочернее предприятие для транспортировки российского газа

Словацкая компания SPP создала дочернее предприятие в Украине и получила лицензию на транспортировку газа, позволяющую транспортировать газ из России.

Об этом пишет словацкое издание DennikN.

По словам главы компании Войтеха Ференца, транспортировка российского газа через Украину обойдется SPP дороже, поскольку повышенная плата за транзит составит дополнительно 90 миллионов евро.

В то же время компания считает следующий год рискованным и готовится к заправке газовых резервуаров летом и осенью для обеспечения следующего отопительного сезона.

С 1 февраля Словакия начала получать российский газ в обход Украины через газопровод "Турецкий поток", соединяющий Россию и Турцию.

С апреля поставки газа для SPP через этот трубопровод увеличатся вдвое. Контракт с "Газпром экспортом" рассчитан до 2034 года и Словакия не планирует его разрывать.

Ранее Словакия импортировала газ через Украину, однако после прекращения транспортировки в начале года в ответ на завершение соответствующего контракта с Россией правительство Словакии обратилось к возможности поставки газа через "Турецкий поток".

О прекращении транзита газа

С 7:00 1 января газотранспортная система Украины прекратила транспортировку российского природного газа. Инфраструктура газотранспортной системы была предварительно подготовлена для работы в режиме нулевого транзита и обеспечения надежного газоснабжения для украинских потребителей.

Добавим, что до 31 декабря 2024 года у Украины был действующий контракт с российским "Газпромом" на прокачку газа. Продолжать его украинская сторона отказалась по политическим причинам. Это, в частности, повлекло за собой объявление чрезвычайного положения в Молдове, которая должна была еще почти два года получать российский газ для дальнейшей выработки электроэнергии на электростанции на территории непризнанного Приднестровья .

В свою очередь, Фицо пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине и сократить помощь беженцам из-за остановки транзита газа.

Государственный оператор системы передачи электроэнергии Словакии SEPS подтвердил, что обеспечит поставки электроэнергии Украине, несмотря на позицию Фицо.