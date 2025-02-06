Поновлення транзиту російського газу через Україну: що думають з цього приводу в ЄС

ЄС не зацікавлений у збільшенні поставок російських викопних енергетичних ресурсів та готовий підтримати країн-членів Євросоюзу у їх зусиллях з диверсифікації енергетичних поставок, відповідно до плану RePowerEU.

Про це в Брюсселі під час брифінгу для преси заявила речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен, повідомляє Укрінформ.

Про енергетичну солідарність в рамках ЄС

Речниця ЄК підкреслила, що енергетична солідарність в рамках ЄС передбачає допомогу країнам-членам, яких найбільше зачепило завершення транзиту російського газу через Україну, зокрема, у дотриманні енергетичного балансу та у диверсифікації енергетичних поставок.

Вона пояснила, що нещодавня заява про енергетичну солідарність не зобов’язує Єврокомісію примусити Україну до поновлення транзиту російського газу.

Вона зауважила, що Єврокомісія завжди готова підтримати країни-члени ЄС у їх зусиллях з диверсифікації енергетичних поставок, відповідно до плану RePowerEU. Щоб завершити цю роботу, за словами речниці, Єврокомісія невдовзі запропонує дорожню карту з остаточного позбавлення від російського викопного палива.

Речниця ЄС, відповідаючи на уточнення щодо енергетичної солідарності, підкреслила, що Євросоюз не зацікавлений у збільшенні поставок російських викопних енергоресурсів.

"Ми не маємо жодного інтересу до збільшення обсягів російського викопного палива в ЄС. Навпаки, ми працюємо над планом як повністю позбавитися від російського викопного палива", - зазначила Ітконен.

Про припинення транзиту газу

Нагдаємо, з 7:00 1 січня газотранспортна система України припинила транспортування російського природного газу. Інфраструктура газотранспортної системи була заздалегідь підготовлена до роботи в режимі нульового транзиту та забезпечення надійного газопостачання для українських споживачів.

В свою чергу, Фіцо пригрозив зупинити поставки електроенергії Україні та скоротити допомогу біженцям через зупинку транзиту газу.

Державний оператор системи передачі електроенергії Словаччини SEPS підтвердив, що забезпечить постачання електроенергії Україні, попри позицію Фіцо.