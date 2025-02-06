Возобновление транзита российского газа через Украину: что думают в ЕС

ЕС не заинтересован в увеличении поставок российских ископаемых энергетических ресурсов и готов поддержать страны-члены Евросоюза в их усилиях по диверсификации энергетических поставок в соответствии с планом RePowerEU.

Об этом в Брюсселе во время брифинга для прессы заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен, сообщает Укринформ.

Об энергетической солидарности в рамках ЕС

Представитель ЕК подчеркнула, что энергетическая солидарность в рамках ЕС предусматривает помощь странам-членам, наиболее затронутым завершением транзита российского газа через Украину, в частности, в соблюдении энергетического баланса и в диверсификации энергетических поставок.

Она пояснила, что недавнее заявление об энергетической солидарности не обязывает Еврокомиссию вынудить Украину к возобновлению транзита российского газа.

Она отметила, что Еврокомиссия всегда готова поддержать страны-члены ЕС в их усилиях по диверсификации энергетических поставок в соответствии с планом RePowerEU. Чтобы завершить эту работу, по словам пресс-секретаря, Еврокомиссия вскоре предложит дорожную карту по окончательному избавлению от российского ископаемого топлива.

Представитель ЕС, отвечая на уточнения относительно энергетической солидарности, подчеркнула, что Евросоюз не заинтересован в увеличении поставок российских ископаемых энергоресурсов.

"У нас нет никакого интереса к увеличению объемов российского ископаемого топлива в ЕС. Напротив, мы работаем над планом как полностью избавиться от российского ископаемого топлива", — отметила Итконен.

О прекращении транзита газа

Напомним, с 7:00 1 января газотранспортная система Украины прекратила транспортировку российского природного газа. Инфраструктура газотранспортной системы была предварительно подготовлена для работы в режиме нулевого транзита и обеспечения надежного газоснабжения для украинских потребителей.

В свою очередь, Фицо пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине и сократить помощь беженцам из-за остановки транзита газа.

Государственный оператор системы передачи электроэнергии Словакии SEPS подтвердил, что обеспечит поставки электроэнергии Украине, несмотря на позицию Фицо.