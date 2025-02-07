Словакия нашла способ, как импортировать российский газ не через территорию Украины

С 1 февраля словацкая газовая компания SPP начала импортировать российский газ в Словакию через газопровод "Турецкий поток". В апреле поставки должны увеличиться вдвое.

Об этом сообщил глава правления SPP Войтех Ференч, пишет TASR.

Он не называет точный объем поставок газа из РФ, но заявляет, что компания имеет действующий контракт с российским "Газпромом" и Братислава уплачивает меньшее транзитное собрание, чем у других поставщиков.

По словам руководителя торгового отдела SPP Михала Лалика, в Словакии даже при наличии соответствующего соглашения все равно придется импортировать газ по другим маршрутам.

Он пояснил, что пропускной способности трубопровода через Венгрию, куда попадает российский газ из Турецкого потока, недостаточно для покрытия потребления.

Недавно стало известно, что словацкая компания SPP создала дочернее предприятие в Украине и получила лицензию на транспортировку газа, позволяющую транспортировать газ из России.

ЕС продолжит переговоры с Украиной о транзите газа

Европейская комиссия продолжит переговоры с Украиной по поставкам газа в Европу и включит в них Венгрию и Словакию.

Украина готова рассмотреть возможность транзита газа в Европейский Союз, если это будет запрос от Европейской комиссии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже договорилась с Азербайджаном о возможности транзита его газа для европейских потребителей, в частности, в страны Восточной Европы.

Он подчеркнул, что Украина никогда не отказывала в экспорте газа – только российского, чтобы не давать россиянам зарабатывать.

Напомним, утром 1 января 2025 Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему.

Как подчеркнули в Еврокомиссии, остановка транзита российского газа по территории Украины не повлияла ни на энергетическую безопасность стран — членов Европейского Союза, ни на потребительские цены на голубое топливо на рынке.