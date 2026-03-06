Скорочення імпорту пального в Україну: чому Orlen та інші заводи урізали квоти для України

На ринку нафтопродуктів спостерігається зміна стратегії закордонних постачальників. Через енергетичну нестабільність уряди сусідніх країн та великі трейдери почали обмежувати експорт, щоб сформувати запаси для власних потреб.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Скорочення від Orlen

Один із провідних постачальників, концерн Orlen, зменшив обсяги автомобільних партій дизельного пального з литовського заводу в Мажейкяйї більш ніж на 50%.

"Orlen Lietuva підтвердив мізерні обсяги дизелю і обнулив — щодо газу. З бензином ситуація краща: додаткових обсягів не обіцяють, а стандарті підтвердили", — повідомляє учасник ринку.

Аналогічна ситуація в Польщі, де компанія планує вдвічі скоротити поставки. Офіційне обґрунтування — зростання внутрішнього попиту. Крім того, польський уряд рекомендував імпортерам знизити націнки та максимально наповнити власний ринок.

Ремонти НПЗ у березні

Протягом березня на планову профілактику зупиняються одразу п'ять заводів, що є критично важливими для українського імпорту:

Гданський НПЗ (Польща);

Мажейкяйський НПЗ (Литва);

Unipetrol (Чехія);



Petromidia та OMV Petrom (Румунія).

Через технічні роботи на румунських заводах відвантаження бензину припинено, а по дизельному пальному пропонуються мінімальні обсяги.

Південний напрямок

Грецькі постачальники попередили про можливе зниження відвантажень на 30%. У Румунії ж з’явилася інформація про введення квоти: 70% виробленого та імпортованого пального має залишатися всередині країни.

"Зараз відвантаження дизелю з Румунії значною мірою залежать від постачальника. Великі компанії продовжують виконувати зобов’язання, тоді як менші колеги впевненості не мають, але вже додають до премій додаткові $50/т, — зазначає український імпортер.

Молдова з 4 березня також обмежила реекспорт через порт "Джурджулешти". Вивезення палива дозволено лише тоді, коли залишки на терміналах перевищують 8 тис. т бензину та 25 тис. т дизелю. На практиці це унеможливлює експорт бензину А-95 до України з цього напрямку.

Глобальні ризики

Попри те, що наразі фізичних обсягів на ринку достатньо, експерти вказують на загрозу через блокування судноплавства в Ормузькій протоці. Оскільки європейські НПЗ працюють на нафті з Близького Сходу, будь-які збої в поставках сировини вплинуть на кінцеву пропозицію.

"Додатковим фактором є паніка на ринках: через невизначеність щодо тривалості конфлікту країни та через одномоментний ремонт 5 найближчих до України заводів у березні виробники в першу чергу намагатимуться забезпечити власні ринки", — підсумовує представник компанії-імпортера.

Раніше повідомлялося, що через війну на Близькому сході стрімко ростуть ціни на пальне, але в Україні подорожчання у півтора-два рази менше, ніж в Європі.