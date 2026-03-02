Український бізнес відмовляється від російського софту: понад 60 тисяч користувачів перейшли на Master – IT-Enterprise

Повномасштабна війна стала серйозним випробуванням для українського бізнесу. За чотири роки підприємства втрачали, адаптувалися, змінювали стратегії та шукали нові можливості для розвитку. Delo.ua попросило керівників українських компаній оцінити цей досвід через чотири уроки – "Вистояти", "Перетворитись", "Думати про майбутнє" та "Загартувати витримку". Публікуємо відповіді у серії бліцінтерв’ю . Цього разу – розмова з Олегом Щербатенком, засновником та СЕО компанії IT-Enterprise, одного з лідерів ринку IT-продуктів в Україні.

Що саме поза фронтом дозволило країні працювати й утримувати стійкість упродовж цих чотирьох років?

— Поза фронтом країну втримали тисячі щоденних рішень. Українські компанії перебудовували логістику, шукали нових постачальників, переносили виробництва у безпечніші регіони, автоматизували процеси та вчили команди працювати по-новому.

Ми зосередилися на тому, щоб допомогти їм залишатися ефективними навіть в умовах постійної турбулентності. Ми впроваджували цифрову трансформацію, автоматизували процеси, замінювали застарілі та російські програмні рішення, переводили бізнес на сучасні ERP-системи (Enterprise Resource Planning — це комплексна програмна система для управління та автоматизації основних бізнес-процесів в єдиному цифровому просторі — ред.). Це дозволило компаніям працювати меншою командою, швидше ухвалювати рішення, зберігати контроль над фінансами, закупівлями й логістикою. А отже — стабільно працювати й сплачувати податки.

Наша компанія IT-Enterprise співпрацювала з підприємствами, що мають стратегічне значення для економіки й оборони країни. Серед них — ДТЕК, "Укрнафта", "Укрпошта", "Укрзалізниця" та "Інтерпайп". Показовий кейс — співпраця з фондом "Повернись живим". У межах цього проєкту ми оцифрували та автоматизували внутрішні процеси, впровадили ERP-систему, яка дозволяє в реальному часі відстежувати рух коштів і ресурсів. Донори отримали повну картину використання своїх внесків, що суттєво посилило довіру та підтримку. За час повномасштабної війни до нас приєдналися 119 нових клієнтів. Лише за останній рік ми працювали зі 135 компаніями.

Що вашому бізнесу довелося змінити або вибудувати з нуля, щоб залишитися дієздатним у війні?

— З перших днів повномасштабної війни ми для себе ухвалили принципове рішення — не говорити про виживання, бо це крок назад. Потрібно було навпаки: перебудовувати процеси і трансформуватися.

Стало очевидно, що працювати на російському софті — не лише токсично, а й небезпечно. Тому ми продовжили інвестувати у власні комплексні рішення для торгівлі. Йдеться не просто про облікову систему, а про повну екосистему: облік, POS, ПРРО, бухгалтерія, програми лояльності, управління процесами.

Наші продукти лінійки Master фактично замінили російське ПЗ у медицині, освіті, армії, комерційному та бюджетному секторах, а також у торгівлі. Якщо раніше основний попит формували державні компанії через санкційні та регуляторні обмеження, то зараз різко активізувався приватний сектор. Більшість ритейлу роками користувалися 1С, тож запит на нове середовище був величезний. У результаті понад 60 тисяч користувачів уже перейшли на Master. Після публікації офіційних переліків забороненого ПЗ кількість звернень ще зросла. Лише у січні 2026 року до нас приєдналися 44 нові компанії.

Ми також розуміли, що країна зіштовхнеться з нестачею кваліфікованих кадрів . Частина людей виїхала, частина пішла захищати державу. Тому ми інвестували у створення цифрових двійників процесів — моделей, які дозволяють автоматизувати управління виробництвом, логістикою, фінансами та зменшити залежність від ручної роботи. Паралельно ми розробили готові конфігурації рішень, щоб компанії могли швидше запускатися і не витрачати великі бюджети на довгі впровадження.

Команда IT-Enterprise. Фото надане пресслужбою компанії.

Окремий фокус — управління персоналом. У воєнний час підтримка людей, прозорість комунікацій і контроль процесів стали критично важливими. Тому ми посилили HR-напрямок і допомагаємо клієнтам цифровізувати управління командами.

У що ви свідомо інвестували в умовах війни і які з цих рішень виявилися найціннішими з погляду сьогоднішнього дня?

— Ми свідомо інвестуємо в кілька напрямків. Передусім — у людей: навчання, розвиток, підтримку команди. Для нас важливо не лише зберегти фахівців, а дати їм можливість рости й відчувати стабільність.

Другий напрям — внутрішні процеси. Війна змінила формат роботи, і ми перебудували його під гібридну модель. Це потребувало нових інструментів управління, чіткішої координації та більшої дисципліни.

Третє — технології. Компанія активно інвестує в нові рішення, зокрема в штучний інтелект. Сьогодні ми одними з перших впроваджуємо AI-агентів та цифрових асистентів у проєктах наших клієнтів. Це відкриває для бізнесу новий рівень продуктивності й створює для нас нові можливості зростання.

Окремий фокус — кібербезпека. Під час війни це критично. Ми посилили захист систем, пройшли міжнародну сертифікацію з інформаційної безпеки, регулярно проводимо навчання програмістів із безпечного кодування та здійснюємо PEN-тести — перевірки на стійкість до кібератак.

Також ми інвестуємо в партнерства. Сильна партнерська мережа дозволяє ефективно працювати в різних регіонах і будувати довгострокову довіру з бізнесом.

Які втрати стали для вас найболючішими за ці роки? І який управлінський або людський досвід вони дали?

— Найболючішими втратами для нас завжди залишаються люди. Ми втрачали друзів і колег, навіть тих, хто не служив на фронті. У перші дні війни постраждали працівники на окупованих територіях. Що стосується бізнесу, прямі збитки були мінімальні. У перші роки війни, під час трансформації та зміни клієнтської бази, деякі контракти не приносили очікуваного доходу, натомість виникали додаткові витрати для створення надійної інфраструктури — офісів, систем управління та організації безперервної роботи.

З 2023 року ми активно нарощуємо команду, залучаємо більше якісних фахівців. Минулого року до компанії приєдналося 137 нових співробітників, і зараз загальна чисельність команди складає близько 500 людей, включно з командами IT-Enterprise, SmartTender і Master.