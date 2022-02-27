Українські ВМС зірвали висадку десанту РФ на узбережжя Чорного моря

Окупаційні війська спробували висадити десант у Чорноморській оперативній зоні, але Військово-морські сили України успішно протистояли цьому, повідомляє заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Тривають запеклі бої за Київ. Українська авіація перехоплює штурмовики та транспортні літаки супротивника у небі над столицею.

При цьому ЗСУ нарощують угруповання, яке обороняє Київ на північному та північно-східному напрямках.

На Донбасі українські війська перейшли до маневрених дій.

"Українські захисники під Сєверодонецьком розбили колону і змусили відступити ворога на багато кілометрів від міста. Розбита техніка та багато трупів", - повідомив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай він.

По всій країні продовжується мобілізація, у тому числі формування тероборони та корпусу резерву.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідують російську техніку, яка прорвалася до центру Харкова. А під Васильковим спалахнула нафтобаза, яку обстріляли росіяни.

В Києві снаряд потрапив у поховання ядерних відходів київської філії "Об'єднання Радон", але за межами санітарно-захисної зони загрози населенню поки що немає. У столиці продовжуються бої, при цьому російська ДРГ розстріляла автомобіль із багатодітною родиною.