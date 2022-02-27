У Києві російська ДРГ розстріляла автомобіль із багатодітною сім'єю

У Києві, 26 лютого, диверсійна група окупаційних російських військ розстріляла легковий автомобіль, у якому перебували двоє дорослих та троє дітей. Про це повідомляє LB.ua.

Обстріл відбувся на вулиці Олени Теліги. На місці загинула четверокласниця Поліна та її батьки. Ще двох дітей госпіталізували у тяжкому стані.

Окупанти також проводять обстріл житлових будинків. Того ж дня жорстоким авіаударам зазнало селище Сартана під Маріуполем. За словами голови ДонОДА Павла Кириленка, 26 лютого внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинуло 19 цивільних, поранено 73 особи.

Зокрема, 58 поранено у Маріуполі, 3 – у Сопіному, 1 – у Південному. У Волновасі – 15 загиблих та 5 поранених, серед яких дитина, у Сартані – 4 загиблих, 9 поранених – 1 дитина.

У Бородянці під Києвом снаряд потрапив до житлового будинку, який було повністю знищено. Загинули люди.

У Києві ж уранці 25 лютого внаслідок ракетного удару було пошкоджено висотний житловий будинок на проспекті Лобановського, 6-А. Травми зазнали шість осіб.