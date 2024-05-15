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Прем'єр-міністр Словаччини отримав поранення через стрілянину
Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо було поранено в результаті стрілянини. Наразі його доставлено до лікарні.
Про це повідомляє Apnews.
Зазначається, що інцидент стався у місті Гандлова, де в місцевому будинку культури проходило виїзне засідання уряду Словаччини.
"Підозрюваного затримано", - пише видання.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Згідно з інформацією Denník N, репортер видання, який перебував недалеко від місця події, не бачив того, що сталося, але почув кілька пострілів. Потім він побачив, як охоронці підняли прем'єр-міністра із землі, перенесли його в машину та відвезли.
За словами свідків, які перебували на місці події, Фіцо вийшов на вулицю до людей, і тоді пролунали постріли. Потім Фіцо впав на землю.
"Імовірний нападник був затриманий поліцією. Поліція оточила територію, культурний центр евакуювали. Охорона подбала про безпеку інших членів уряду", - пише видання.
Напад на прем'єра прокоментувала президент Словаччини Зузана Чапутова:
"Я рішуче засуджую сьогоднішній жорстокий і безжалісний напад на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Я в шоці. Бажаю Роберту Фіцо багато сил у цей критичний момент, щоб відновитися після нападу", — написала вона у Facebook.
Згодом у мережі опублікували відео затримання стрілка:
На сторінці Facebook глави уряду опублікована інформація, що наступні години будуть вирішальними".
За інформацією видання Dennik N, нападником виявився чоловік 1953 року народження із міста Левіце. Він стріляв у Фіцо з короткоствольної рушниці, яка була у нього на законних підставах.