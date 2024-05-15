Прем'єр-міністр Словаччини отримав поранення через стрілянину

Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо було поранено в результаті стрілянини. Наразі його доставлено до лікарні.

Про це повідомляє Apnews.

Зазначається, що інцидент стався у місті Гандлова, де в місцевому будинку культури проходило виїзне засідання уряду Словаччини.

"Підозрюваного затримано", - пише видання.

Згідно з інформацією Denník N, репортер видання, який перебував недалеко від місця події, не бачив того, що сталося, але почув кілька пострілів. Потім він побачив, як охоронці підняли прем'єр-міністра із землі, перенесли його в машину та відвезли.

За словами свідків, які перебували на місці події, Фіцо вийшов на вулицю до людей, і тоді пролунали постріли. Потім Фіцо впав на землю.

"Імовірний нападник був затриманий поліцією. Поліція оточила територію, культурний центр евакуювали. Охорона подбала про безпеку інших членів уряду", - пише видання.

Напад на прем'єра прокоментувала президент Словаччини Зузана Чапутова:

"Я рішуче засуджую сьогоднішній жорстокий і безжалісний напад на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Я в шоці. Бажаю Роберту Фіцо багато сил у цей критичний момент, щоб відновитися після нападу", — написала вона у Facebook.

Згодом у мережі опублікували відео затримання стрілка:

Slovakia PM Robert Fico was injured in a shootout and taken to hospital for emergency surgery. pic.twitter.com/8Y3a7RXew8 — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 15, 2024

На сторінці Facebook глави уряду опублікована інформація, що наступні години будуть вирішальними".

За інформацією видання Dennik N, нападником виявився чоловік 1953 року народження із міста Левіце. Він стріляв у Фіцо з короткоствольної рушниці, яка була у нього на законних підставах.