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Премьер-министр Словакии получил ранение из-за стрельбы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен в результате стрельбы. Сейчас он доставлен в больницу.
Об этом сообщает Apnews.
Отмечается, что инцидент произошел в Гандлове, где в местном доме культуры проходило выездное заседание правительства Словакии.
"Подозреваемый задержан", - пишет издание.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Согласно информации Denník N, репортер издания, находившийся недалеко от места происшествия, не видел произошедшего, но услышал несколько выстрелов. Затем он увидел, как охранники подняли премьер-министра с земли, перенесли его в машину и увезли.
По словам находившихся на месте происшествия свидетелей, Фицо вышел на улицу к людям, и тогда раздались выстрелы. Затем Фицо упал на землю.
"Вероятный нападающий был задержан полицией. Полиция оцепила территорию, культурный центр эвакуировали. Охрана позаботилась о безопасности других членов правительства", - пишет издание.
Нападение на премьера прокомментировала президент Словакии Зузана Чапутова:
"Я решительно осуждаю сегодняшнее жестокое и безжалостное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Я в шоке. Желаю Роберту Фицо много сил в этот критический момент, чтобы восстановиться после нападения", — написала она в Facebook.
Вскоре в сети опубликовали видео задержания стрелка:
На странице Facebook главы правительства опубликована информация, что следующие часы будут решающими.
По информации издания Dennik N, нападающим оказался мужчина 1953 года рождения из города Левице.Он стрелял в Фицо из короткоствольного ружья, которое было у него на законных основаниях.