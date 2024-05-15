Премьер-министр Словакии получил ранение из-за стрельбы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен в результате стрельбы. Сейчас он доставлен в больницу.

Об этом сообщает Apnews.

Отмечается, что инцидент произошел в Гандлове, где в местном доме культуры проходило выездное заседание правительства Словакии.

"Подозреваемый задержан", - пишет издание.

Согласно информации Denník N, репортер издания, находившийся недалеко от места происшествия, не видел произошедшего, но услышал несколько выстрелов. Затем он увидел, как охранники подняли премьер-министра с земли, перенесли его в машину и увезли.

По словам находившихся на месте происшествия свидетелей, Фицо вышел на улицу к людям, и тогда раздались выстрелы. Затем Фицо упал на землю.

"Вероятный нападающий был задержан полицией. Полиция оцепила территорию, культурный центр эвакуировали. Охрана позаботилась о безопасности других членов правительства", - пишет издание.

Нападение на премьера прокомментировала президент Словакии Зузана Чапутова:

"Я решительно осуждаю сегодняшнее жестокое и безжалостное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Я в шоке. Желаю Роберту Фицо много сил в этот критический момент, чтобы восстановиться после нападения", — написала она в Facebook.

Вскоре в сети опубликовали видео задержания стрелка:

Slovakia PM Robert Fico was injured in a shootout and taken to hospital for emergency surgery. pic.twitter.com/8Y3a7RXew8 — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 15, 2024

На странице Facebook главы правительства опубликована информация, что следующие часы будут решающими.

По информации издания Dennik N, нападающим оказался мужчина 1953 года рождения из города Левице.Он стрелял в Фицо из короткоствольного ружья, которое было у него на законных основаниях.