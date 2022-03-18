Добровольці тероборони отримають статус учасника бойових дій

Верховна Рада ухвалила закон (законопроєкт № 7151), яким розширила коло осіб, яких відносять до учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Про це повідомляє пресслужба парламенту.

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Положення документа вносять зміни до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Зокрема, добровольці тероборони зможуть набути статусу учасника бойових дій. У разі отримання інвалідності у бойових діях, вважатиметься, що інвалідність отримана внаслідок війни.

Крім того, закон запроваджує соцзахист нової категорії осіб – сім'ї загиблих захисників України.

"З першого дня військової агресії проти України до лав оборони нашої держави приєдналися сотні тисяч добровольців. Військовослужбовці продовжують повідомляти про черги з громадян, які висловлюють бажання захищати суверенітет та територіальну цілісність країни", - зазначили у Раді.

Зазначимо, що в Україні також успішно працює міжнародний легіон територіальної оборони. Створено спеціальний підрозділ, який виконує бойові завдання для Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Президент Володимир Зеленський оголосив про створення підрозділу з іноземних добровольців 27 лютого, через три дні після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Наступного дня глава держави підписав указ про тимчасове введення з 1 березня безвізового режиму для іноземців, бажаючих вступити до Міжнародного легіону, крім громадян РФ.