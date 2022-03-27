В уряді знайшли ще 6 млрд гривень на підтримку громад під час війни

Мінфін виділить ще 6 млрд гривень для захисту тероборони, задоволення продовольчих потреб і евакуації населення з небезпечних територій за рахунок коштів освітньої субвенції.

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27 березня у Міністерстві фінансів України заявили, що на потреби тероборони, задоволення продовольчих потреб і евакуації населення з небезпечних територій виділять ще 6 млрд гривень. На це підуть кошти з невикористаних освітньої субвенції і субвенції на підтримку осіб з особливими освітніми потребами. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Щоб перерозподіл коштів став можливим, уряд змінив порядки та умови надання освітньої субвенції і субвенції на підтримку осіб з особливими освітніми потребами. Рішення ухвалили, щоб не допустити фінансові порушення та заради підтримки громад України в умовах воєнного стану.

За інформацією Державної казначейської служби, 1 січня 2022 року на рахунках місцевих бюджетів було акумульовано 5,6 млрд грн невикористаних залишків коштів освітньої субвенції, а субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами становили 204 млн грн. Водночас 1 лютого 2022 року в місцевих бюджетах залишки освітньої субвенції становили 7 млрд грн, а субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами ‒ 213 млн грн.

"Наразі в нас у пріоритеті захист суверенітету України на фоні повномасштабного вторгнення Росії. Тому майже 6 млрд грн залишків освітньої субвенції, які були накопичені на рахунках місцевих бюджетів до 1 січня 2022 року, можуть бути використані для захисту територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб, евакуації населення з небезпечних територій у безпечні місця та їх облаштування", ‒ заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Нагадаємо, що з 21 березня місцеві ради повинні віддавати на фінансування територіальної оборони та підготовку українців до національного спротиву не менше ніж 5% грошей, які виділяються з місцевих бюджетів на статті розвитку. Крім того, на оборонні цілі можуть спрямовуватись кошти зі страхових резервних фондів Моторного транспортного страхового бюро України.