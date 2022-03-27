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В правительстве нашли еще 6 млрд гривен для поддержки теробороны во время войны
Минфин выделит еще 6 млрд гривен на нужды теробороны, для удовлетворения продовольственных нужд и эвакуации населения с опасных территорий за счет средств образовательной субвенции.
27 марта в Министерстве финансов Украины заявили, что на нужды теробороны, удовлетворение продовольственных нужд и эвакуации населения с опасных территорий выделят еще 6 млрд гривен. На это пойдут средства из неиспользованных образовательных субвенций и субвенций в поддержку лиц с особыми образовательными потребностями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Чтобы перераспределение средств стало возможным, правительство изменило порядок и условия предоставления образовательной субвенции и субвенции в поддержку лиц с особыми образовательными потребностями. Решение было принято, чтобы не допустить финансовых нарушений и ради поддержки общин Украины в условиях военного положения.
По информации Государственной казначейской службы, 1 января 2022 г. на счетах местных бюджетов было аккумулировано 5,6 млрд грн неиспользованных остатков средств образовательной субвенции, а субвенции на оказание государственной поддержки лицам с особыми образовательными нуждами составляли 204 млн грн. В то же время 1 февраля 2022 года в местных бюджетах остатки образовательной субвенции составляли 7 млрд грн, а субвенции на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями – 213 млн грн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"В настоящее время у нас в приоритете защита суверенитета Украины на фоне полномасштабного вторжения России. Поэтому почти 6 млрд грн остатков образовательной субвенции, которые были накоплены на счетах местных бюджетов до 1 января 2022 года, могут быть использованы на нужды территориальной обороны, удовлетворения продовольственных нужд, эвакуации населения с опасных территорий в безопасные места и их обустройство", – заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
Напомним, что с 21 марта местные советы должны отдавать на финансирование территориальной обороны и подготовку украинцев к национальному сопротивлению не менее 5% денег, выделяемых из местных бюджетов на статьи развития. Кроме того, на оборонные цели могут направляться средства из страховых резервных фондов Моторного транспортного страхового бюро Украины.