В Министерстве по делам ветеранов пояснили, кто из добровольцев теробороны получит статус УБД

Статус УБД получат только те участники теробороны, которые участвовали в боевых действиях. Об этом заявила министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина, сообщает пресс-служба ведомства.

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Министр отметила, что идет активная работа над обновлением системы социальной защиты воинов и их семей.

Каждый боец, который непосредственно участвовал в боевых действиях в составе бригад территориальной обороны и добровольческих формирований территориальных громад, имеет право получить статус участника боевых действий и соответствующие социальные гарантии от государства.

"Когда принимался закон, дающий добровольцам право на получение статуса УБД с соответствующими социальными гарантиями, никто не знал, где развернется театр военных действий. Поэтому это право было предоставлено по всей Украине", – пояснила Юлия Лапутина.

Но теперь решено, что его получат только те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях.

"При Министерстве будет действовать комиссия с участием представителей ведомств сектора безопасности и обороны, которая будет заниматься этими вопросами", — добавила Лапутина.

Напомним, в случае получения инвалидности бойцом теробороны в боевых действиях, будет считаться, что инвалидность получена в результате войны.

Правительство предоставило право членам добровольческих формирований территориальных общин использовать артиллерию и ракетные системы.