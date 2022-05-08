После войны ветераны будут приоритетной категорией в обеспечении жильем населения, – министр

По завершению войны с РФ украинские ветераны станут приоритетной категорией в обеспечении жильем населения, заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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По ее словам, при другом развитии событий уже в этом году Кабмин должен был реализовать мощную цель – закрыть полностью очереди для ветеранов, являющихся перемещенными лицами.

"Была большая победа, когда мы при поддержке руководства государства одержали соответствующую субвенцию в госбюджете. В то же время, мы понимаем, что потребность в жилье охватит гораздо более широкие круги населения Украины, чьи дома уничтожил враг" , - отметила она.

В этой связи, как сообщает министр, создана совместная рабочая группа с министерством развития общин и территорий, Минсоцом, Минфином, работающая над тем, как моделировать жилищную политику, чтобы после победы был эффективный механизм первоочередного предоставления жилья ветеранам.

"Должно быть справедливое распределение жилья в будущем, особенно в отношении людей, которые 8 лет стоят в очереди, особенно для переселенцев. С другой стороны, многие гражданские остались без жилья, также без жилья остались многие военные, которые сейчас служат", – добавляет она.

Кроме того, как сообщает Лапутина, будут двойные статусы, когда человек был участником АТО, стал переселенцем, пока пошел на широкомасштабную войну, а семья вынуждена переселиться.

Министр подчеркнула, что по-прежнему приоритетным вопросом для власти остается обеспечение жильем всей очереди военных.

Напомним, недавно Лапутина также пояснила, что статус УБД получат участники территориальной обороны, которые участвовали в боевых действиях. Министр отметила, что идет активная работа над обновлением системы социальной защиты воинов и их семей.