В Україну прибули прем'єри трьох країн ЄС

Очільники урядів Словаччини, Словенії, Хорватії — Едуард Гегер, Роберт Голоб, Андрей Пленкович 31 березня прибули в Україну з візитом. Очікується, що вони візьмуть участь у саміті, присвяченому річниці звільнення Бучі.

Про це повідомили видання Aktuality.sk та пресслужба уряду Хорватії та Словенії.

Прем'єр-міністр Словенії приїхав до Києва нічним потягом із Польщі разом з очільником Міноборони Ярославом Надем.

"Ми хочемо засвідчити нашу політичну підтримку у світлі всебічної допомоги Словенії Україні у важкі часи російської військової агресії. Ми також хочемо підтвердити нашу прихильність політиці територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зауважив прем’єр-міністр Словенії.

В свою чергу пресслужба хорватського уряду підтвердила участь прем'єр-міністра у саміті з нагоди звільнення Бучі від російської окупації.

Прем’єр-міністр Хорватії Пленкович вже провів зустріч з українським колегою Денисом Шмигалем.

Напередодні ні про проведення саміту, ні про візит іноземних лідерів не анонсувалося.

Нагадаємо, 31 березня 2022 року ЗСУ звільнили Бучу від російських окупантів. Тоді світові відкрилися перші військові злочини російських військ, що також відомо як "Бучанська різанина". Місто 33 дні було в окупації. Загарбники вбили 1400 мирних жителів, із них 37 дітей.