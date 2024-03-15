У Бородянці відновили ліцей, який був майже зруйнований окупантами: гроші виділила Литва (ФОТО)

У Бородянці Київської області завершили відновлення ліцею №1, який був майже повністю зруйнований російськими окупантами на початку повномасштабного вторгнення. Відбудувати заклад допоміг уряд Литви.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"До війни тут навчалися понад 500 дітей. Будівля ліцею була знищена на 80%. Зокрема, вибиті вікна, двері, пошкоджені опорні конструкції, стіни, системи водо- та електропостачання, опалення. В закладі було 26 кабінетів. Кілька з них вигоріли вщент, повністю знищена матеріально-технічна база ліцею", – розповів начальник Київської ОВА.

Бородянський ліцей №1 відвідали міністерка економіки та інновацій Литовської Республіки Аушріне Армонайте, канцлер МЗС Литви Інга Черняк та посол Литовської Республіки Вальдемарас Сарапінас. Їм презентували результати відбудови, яку допомагала профінансувати їхня держава. Роботи тут щойно закінчилися.

Зазначається, що заклад реконструювали згідно із сучасними нормами та вимогами. Зокрема, тут утеплено фасад, встановлено вікна, виконано внутрішні роботи.

Освітній простір повністю модернізували - облаштували атріум, де школярі зможуть проводити позакласні заходи, організовувати репетиції та відпочивати. В класах та лабораторіях встановили сучасні меблі, інтерактивні панелі та комп’ютерну техніку. Таким чином освітній процес стане більш сучасним.

В ліцеї також облаштована комфортна конференцзала, розрахована на проведення масштабних заходів – як загальношкільного, так і територіального, обласного, міжнародного рівнів.

Учні ліцею отримуватимуть гаряче харчування – в ліцеї є їдальня із найсучаснішим обладнанням для приготування здорової та смачної їжі.

Для безпеки навчального процесу побудовано комфортне укриття площею 1000 м2. Для маломобільних груп населення передбачений ліфт. Встановлена сучасна система вентиляції, облаштовані санітарні кімнати, медпункт, клас безпеки, встановлені ємності для запасу питної води тощо.

Вартість реконструкції ліцею та облаштування укриття склала понад 370 млн грн.

"Ми вдячні нашим міжнародним партнерам, які активно допомагають відбудовувати освітні заклади Київщини. Це не перший проєкт, реалізований урядом Литви. Крім ліцею в Бородянці, був відновлений дитячий садочок в Ірпені. Литва також планує і надалі допомагати нам у цьому процесі. Литва – наш стратегічний партнер, який не словом, а ділом довів свою підтримку. Дякуємо уряду та громадянам Литви", – додав Кравченко.

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на Київщині було зруйновано та пошкоджено 244 заклади освіти. Наразі вже відновили 200 шкіл та садків.

Нещодавно повідомлялося, що під час візиту до Києва міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте оголосила про виділення €5 млн на підтримку реконструкції українських шкіл та дитячих садків.

Також повідомлялося, що Швейцарія виділить додаткові кошти для відновлення українських шкіл.

Відновлення України

Попри те, що в Україні третій рік триває повномасштабна війна з РФ, йде активна робота над відбудовою країни, зокрема житлових будинків, лікарень та іншої зруйнованої інфраструктури. Загалом, вже вдалося відновити 33,7 тисяч будівель.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, до цих 33,7 тисяч входять 23 тисячі житлових будинків (як багатоповерхівок, так і приватних), майже 900 медичних закладів, понад 600 освітніх закладів, а також 9,2 тис об'єктів критичної інфраструктури.

Згідно з оцінкою Київської школи економіки, в Україні зруйновано 250 тисяч житлових будівель: 222 тисяч приватних будинків, понад 27 тисяч — багатоквартирних та 526 гуртожитків. Тобто, відновлення житлового сектору складає лише близько 9,2%.

Станом на січень 2024 року загальний обсяг збитків, завданих інфраструктурі України через воєнні дії, становить майже $155 млрд. У цю суму входять також збитки, які були завдані Україні через підрив Росією Каховської ГЕС 6 червня 2023 року.

Найбільш значні збитки відзначаються у житловому фонді, які становлять понад $58,9 млрд через руйнування більше ніж 250 тисяч будівель.

При цьому, станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови та відновлення України становить $486 млрд і це відновлення розтягнеться впродовж наступного десятиліття.