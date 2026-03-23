В Чехии подожгли предприятие украинской компании Archer, производящей тепловизоры для ВСУ: что известно

В Чехии подожгли предприятие украинского производителя тепловизоров.

20 марта в городе Пардубице в Чехии подожгли совместное украинско-чешское предприятие компании Archer, производящей тепловизоры для Вооруженных сил Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил CEO компании Александр Яременко.

"Сообщаю, что наше предприятие в Чехии Archer-LPP было целенаправленно сожжено группой людей в масках. Уверяю партнеров, что все договорные обязательства будут выполнены. Продукция будет отгружена вовремя", - заявил Яременко.

По данным издания Ceske Noviny, в результате пожара сгорел складской цех, огонь также перекинулся на соседнее административное здание.

Ответственность за поджог взяла на себя группа The Earthquake Faction, заявив, что атаковала объект из-за предполагаемых связей с производством вооружения для Израиля. Инцидент расследуют как теракт.

Однако спикер LPP отрицает сотрудничество с Израилем. "На нашем заводе никогда не начинали производить никаких израильских дронов. Ведь запланированное два года назад сотрудничество с израильской компанией так и не состоялось из-за отмены тендера на соответствующий тип дронов со стороны Министерства обороны", - отметила она.

Компания также публиковала заявление на своем сайте, где отметила, что сотрудничает с полицией в расследовании и пока не хочет "спекулировать по причинам и обстоятельствам инцидента".

Archer-LPP занимается производством высокотехнологичной оптики, в частности тепловизоров и приборов ночного видения, и снабжает ее украинскими войсками.

Напомним, Министерство обороны Украины и чешская компания Air Team подписали соглашение о совместной разработке и производстве новейшей технологии перехватчиков воздушных целей.

Автор:
Светлана Манько